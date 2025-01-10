"Она думает, что в плюсе?" - Белоруска отдала за гель для умывания 2 копейки вместо 16 рублей. И это не акция

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Опубликовано: 10.01.2025 16:33 , Обновлено: 10.01.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором похвасталась покупкой геля для умывания за 2 копейки, хотя его цена - 15,99 рубля. И нет, это не какая-то акция в магазине. В комментариях позавидовали "выдержке" девушки.

“Представляете, у меня на карте было 1500 бонусов, я их все списала. Итого у меня к оплате за гель для умывания - 2 копейки”, - сказала на видео его автор.

То есть весь секрет в карте лояльности торговой сети: девушка копила определенное время бонусы и решила их все списать за раз. Как долго она копила, не раскрыла.

“Я когда 5 рублей списываю, уже в шоке. А тут 15 аж, вот это выдержка”, - позавидовала одна комментаторша.

“Она серьезно думает, что она в плюсе, а не магазин?” - спросил другой пользователь TikTok.

Кто-то пытался посчитать, на какую сумму девушка сделала покупки для получения 1500 бонусов. Однако точно рассчитать без чеков не получится. В торговой сети “Евроопт”, где белоруска приобрела гель для умывания, количество начисленных бонусов зависит от суммы в чеке.