Одна из торговых сетей пообещала белорусам бесплатную еду в своих магазинах. Но есть нюанс

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Опубликовано: 02.07.2025 12:16 , Обновлено: 02.07.2025

Одна из крупнейших торговых сетей Беларуси, «Евроопт», рассказала о трёхдневной акции с бесплатными дегустациями. Покупателям предложили «оценить превосходное качество» продукции от восьми известных белорусских производителей. В списке угощений — от шпрот и сыровяленой колбасы до чипсов и детских соков.

Однако есть несколько нюансов. Пожалуй, главный из них в том, что «Евроопт» не опубликовал полный список тех самых 25 магазинов по всей стране, где проходит акция. Назван лишь один из них — столичный гипермаркет на улице Монтажников.

Так что, чтобы превратить это мероприятие в полноценный обед, белорусам, судя по всему, придётся составить целый гастрономический тур по этим «секретным» точкам, если их, конечно, удастся найти.

В официальном сообщении сети также приводятся отзывы покупателей, которые уже успели оценить «гастрономический праздник».

«„Свинина на брускетту“ с паприкой — это, конечно, нечто!» — остался доволен некий Андрей Иванович, который сразу пошёл искать товар в зале.

«Знакомый вкус в новой упаковке!» — так, по версии сети, отреагировала на дегустационный сок молодая мама Мария.

Руководитель пресс-службы «Евроопта» Егор Хрусталёв в свою очередь отметил, что формат дегустаций позволяет «наладить живой диалог» и «ещё раз доказать», что белорусское — это «синоним качества, вкуса и доверия».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что интернет-магазин Edostavka предложил воспользоваться скидкой в 50% при условии покупки по 2 штуки товаров.

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