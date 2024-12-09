Один из сотовых операторов устроил белорусам раздачу "тайных" скидок на тарифы. Кому повезло?
Мобильный оператор А1 без объявления и предупреждения начал рассылать белорусам подарки в виде скидок на тот или иной тарифный план. Так, читатели Telegraf.news прислали в редакцию скриншоты, где одному из них предоставили 15%-ную скидку на абонплату почти на 2 месяца, а другому — 21%-ную. Помимо этого, ранее о новогодних акциях сообщили и другие сотовые операторы, предложения которых действуют до сих пор.
Читательница Елена поделилась скриншотом SMS, которое на днях ей пришло от A1. В нём говорится, что “в преддверии праздников” абонентская плата тарифного плата снижена на 15% до 31 января 2025 года, то есть почти на два месяца. Уточним: белоруска является клиентом тарифа “Лето зовёт”.
Другой читатель, Валерий, прислал в редакцию скриншот похожего SMS. Однако там А1 почему-то саму скидку не указал, зато чёрным по белому написал: теперь стоимость тарифа составляет 23,29 рубля до 31 января 2025 года.
Кому ещё должно повезти?
На официальном сайте мобильного оператора мы нашли информацию, что же это за тайные подарки, о которых не объявили заранее. Так, абонентам 14 тарифных планов А1 подарил скидки до 31,84% сроком до 31 января 2025 года. Самая большая предусмотрена для клиентов тарифа “Стартовый” — сразу 31,84%, а самая маленькая должна достаться обладателям «Без Лимита 2.0» и плана «Заботливый» — 15%.
В МТС — смартфон за 1 рубль
Ранее мобильный оператор МТС запустил предновогоднюю акцию, предложив белорусам приобрести новый смартфон всего за 1 рубль. Для этого нужно впервые подключиться к домашнему Интернету или стать абонентом МТС, если раньше вы были приверженцем другого оператора. При этом в компании уточнили: специальное предложение действует до 31 декабря.
В пресс-службе компании уточнили: для новых обладателей SIM-карт акция возможна при подключении тарифа «Безлимитище» с услугой «Безлимит во все сети» со скидкой 100% на 1-ый календарный месяц. По мнению представителей МТС, это позволит белорусам «без ограничений» общаться с близкими и пользоваться мобильным трафиком.
При подключении Интернета в квартиру специальную цену на смартфон можно получить на «Тарифище Плюс» с повышенной скоростью до 200 Мбит/с и включённым МТС ТВ max для 5 устройств, объяснили в пресс-службе мобильного оператора. Там обратили внимание, что акция «Смартфон бонусом» действует до конца текущего года.
[info_b]Согласно информации на сайте МТС, мобильная связь на «Безлимитище» обойдётся в 34,90 рубля (напомним, первый месяц — бесплатно). Домашний Интернет на «Тарифище Плюс» стоит 50 рублей в месяц. При этом в компании уточнили: получить смартфон за 1 рубль смогут только те, кто подпишет обязательное соглашение на пользование одним из вышеуказанных тарифов в течение 3 лет.[/info_b]
В life:) пообещали удвоить “начинку” тарифа
В компании life:) пообещали, что с 1 декабря по 31 января каждый абонент может воспользоваться «начинкой» своего тарифа в удвоенном формате. Другими словами, мобильный оператор увеличил трафик и звонки к базовому наполнению всех тарифных планов.
Как это работает? В пресс-службе объяснили: там, где включены и гигабайты, и минуты, удваиваются оба типа трафика. Если в тариф входит только Интернет — умножаются ГБ, если только звонки — начисляются минуты. Например, абонент на тарифе «Бесконечный» вместо 15 ГБ на неограниченной скорости получит сразу 30. Магия сработает и с минутами — их станет 800 вместо 400, пообещали в life:).
[info_b]Исключение — тариф «Бесконечный Pro Max». Так как в него уже включены безлимит Интернета на неограниченной скорости и минут во все сети, абонентам подарят 10 ГБ в роуминге в России.[/info_b]