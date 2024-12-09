Один из сотовых операторов устроил белорусам раздачу "тайных" скидок на тарифы. Кому повезло?

Опубликовано: 09.12.2024 20:13 , Обновлено: 09.12.2024

Мобильный оператор А1 без объявления и предупреждения начал рассылать белорусам подарки в виде скидок на тот или иной тарифный план. Так, читатели Telegraf.news прислали в редакцию скриншоты, где одному из них предоставили 15%-ную скидку на абонплату почти на 2 месяца, а другому — 21%-ную. Помимо этого, ранее о новогодних акциях сообщили и другие сотовые операторы, предложения которых действуют до сих пор.

Читательница Елена поделилась скриншотом SMS, которое на днях ей пришло от A1. В нём говорится, что “в преддверии праздников” абонентская плата тарифного плата снижена на 15% до 31 января 2025 года, то есть почти на два месяца. Уточним: белоруска является клиентом тарифа “Лето зовёт”.

Скриншот Елены от А1

Другой читатель, Валерий, прислал в редакцию скриншот похожего SMS. Однако там А1 почему-то саму скидку не указал, зато чёрным по белому написал: теперь стоимость тарифа составляет 23,29 рубля до 31 января 2025 года.

Скриншот Валерия от А1

Кому ещё должно повезти?

На официальном сайте мобильного оператора мы нашли информацию, что же это за тайные подарки, о которых не объявили заранее. Так, абонентам 14 тарифных планов А1 подарил скидки до 31,84% сроком до 31 января 2025 года. Самая большая предусмотрена для клиентов тарифа “Стартовый” — сразу 31,84%, а самая маленькая должна достаться обладателям «Без Лимита 2.0» и плана «Заботливый» — 15%.

В МТС — смартфон за 1 рубль

Ранее мобильный оператор МТС запустил предновогоднюю акцию, предложив белорусам приобрести новый смартфон всего за 1 рубль. Для этого нужно впервые подключиться к домашнему Интернету или стать абонентом МТС, если раньше вы были приверженцем другого оператора. При этом в компании уточнили: специальное предложение действует до 31 декабря.

В пресс-службе компании уточнили: для новых обладателей SIM-карт акция возможна при подключении тарифа «Безлимитище» с услугой «Безлимит во все сети» со скидкой 100% на 1-ый календарный месяц. По мнению представителей МТС, это позволит белорусам «без ограничений» общаться с близкими и пользоваться мобильным трафиком.

При подключении Интернета в квартиру специальную цену на смартфон можно получить на «Тарифище Плюс» с повышенной скоростью до 200 Мбит/с и включённым МТС ТВ max для 5 устройств, объяснили в пресс-службе мобильного оператора. Там обратили внимание, что акция «Смартфон бонусом» действует до конца текущего года.

[info_b]Согласно информации на сайте МТС, мобильная связь на «Безлимитище» обойдётся в 34,90 рубля (напомним, первый месяц — бесплатно). Домашний Интернет на «Тарифище Плюс» стоит 50 рублей в месяц. При этом в компании уточнили: получить смартфон за 1 рубль смогут только те, кто подпишет обязательное соглашение на пользование одним из вышеуказанных тарифов в течение 3 лет.[/info_b]

В life:) пообещали удвоить “начинку” тарифа

В компании life:) пообещали, что с 1 декабря по 31 января каждый абонент может воспользоваться «начинкой» своего тарифа в удвоенном формате. Другими словами, мобильный оператор увеличил трафик и звонки к базовому наполнению всех тарифных планов.

Как это работает? В пресс-службе объяснили: там, где включены и гигабайты, и минуты, удваиваются оба типа трафика. Если в тариф входит только Интернет — умножаются ГБ, если только звонки — начисляются минуты. Например, абонент на тарифе «Бесконечный» вместо 15 ГБ на неограниченной скорости получит сразу 30. Магия сработает и с минутами — их станет 800 вместо 400, пообещали в life:).

[info_b]Исключение — тариф «Бесконечный Pro Max». Так как в него уже включены безлимит Интернета на неограниченной скорости и минут во все сети, абонентам подарят 10 ГБ в роуминге в России.[/info_b]