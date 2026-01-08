Один из крупных банков Беларуси начал устанавливать банкоматы-ресайклеры. Это что такое?

Опубликовано: 08.01.2026 15:16 , Обновлено: 08.01.2026

Один из системообразующих банков Беларуси Приорбанк объявил о получении в Беларуси 110 новых устройств, которые выглядят как банкоматы, от могут выполнять и другие функции.

В банке пояснили, что новые банкоматы-ресайклеры были установлены в торговых центрах, приорабанковских зонах 24/7 и “самых оживленных районах Беларуси”.

В банке пояснили, что слово ресайклер в данном случае не имеет отношения к экологии и мусору. А означает, что в таких устройствах можно не только получить наличные, но и пополнить карточку.

Основной принцип работы банкоматов-ресайклеров можно описать так: принятые от одного клиента банкноты после проверки на подлинность и ветхость могут быть мгновенно выданы другому клиенту, минуя инкассацию и обработку в банке.

Таким образом, в отличие от классических депозитных банкоматов, которые только зачисляют средства на счет, ресайклер сразу же проверяет, пересчитывает и “подготавливает” принятые купюры к новой выдаче.

Идея такого ускоренного оборота наличных внутри одного устройства появилась в начале 2000-х годов. Пионерами стали японские и американские производители банковского оборудования. А массовое внедрение началось в 2010-х годах, особенно в странах с высокими затратами на инкассацию и большим оборотом наличности.