Один из крупнейших производителей одежды в Беларуси объявил об открытии стока. Куда придется прокатиться за скидкой?

Опубликовано: 24.07.2024 08:54 , Обновлено: 24.07.2024

Один из крупнейших белорусских производителей одежды анонсировал открытие собственного стокового магазина, а в день открытия пообещал ценные подарки первым десяти покупателям. Стоковый магазин планируется открыть уже в эту пятницу, 26 июля. Узнали, куда ехать за "самыми низкими ценами" на белорусский трикотаж.

Речь о новом магазине “Полесье Сток”, который на этой неделе должен открыть свои двери жителям и гостям Пинска в Брестской области. Он расположится собственно в здании ОАО “Полесье” по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, 159/3.

[info_b]Открытое акционерное общество “Пинское промышленно-торговое объединение “Полесье” является одним из крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси и среди стран СНГ по выпуску верхней трикотажной одежды, а также полушерстяной и высокообъемной пряжи. Сеть фирменных магазинов предприятия охватывает все областные центры и крупные города Республики. [/info_b]

На предприятии пообещали представить в новом магазине широкий ассортимент трикотажных изделий для взрослых и детей по “самым низким ценам”.

[info_b]В стоковых магазинах одежду, как правило, распродают по сниженной цене, поскольку ассортимент формируют из остатков товаров, по каким-либо причинам не распроданных в других магазинах. Например, остатки “неходовых” размеров - самых больших или, наоборот, самых маленьких, или вещи из коллекции, вышедшей из моды.[/info_b]