Один из банков объявил 10 часов техработ и попросил белорусов заранее провести важные платежи

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Опубликовано: 15.08.2025 13:37 , Обновлено: 15.08.2025

Белагропромбанк предупредил своих клиентов о многочасовых технических работах, которые запланированы на ближайшие дни. Из-за них на несколько часов может отсутствовать доступ к некоторым популярным услугам, поэтому юридических и физических лиц призвали заранее совершить важные платежи. Узнали, когда именно запланированы техработы.

Первый этап техработ запланирован на это воскресенье, 17 августа . С 18:00 до 21:00 у юрлиц может не работать “Интернет-Клиент” и “Мобильный банк”, а для физлиц - переводы в системе мгновенных платежей.

Второй этап техработ намечен в ночь на понедельник, 18 августа . С 00:00 до 07:00 юрлица не смогут провести сверку списков на зачисление в системе дистанционного обслуживания (“Интернет-Клиент” и “Мобильный банк”), а для физических лиц опять-таки могут быть недоступны переводы в системе мгновенных платежей, а также следующие банковские услуги:

получение выписки по счетам по учету кредитной задолженности;

погашение кредитной задолженности (в том числе через систему ЕРИП);

проверка остатков и получение выписки по вкладным (депозитным), текущим счетам;

пополнение вкладов и депозитов, текущих счетов (в том числе через систему ЕРИП);

открытие вкладов и текущих счетов;

оформление заявок на выпуск банковской платежной карточки;

оформление заявок на кредит;

вход в программный комплекс «Электронная торговая площадка банков».

В банке пообещали возобновить работу всех сервисов, как только будут закончены работы, а для удобства клиентам посоветовали заранее совершить все плановые важные операции.