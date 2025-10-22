Очереди на границе с Польшей уходят в историю? Статистика ГПК Беларуси показала позитивную тенденцию

Опубликовано: 22.10.2025 10:55 , Обновлено: 22.10.2025

На границе с Польшей, кажется, наметились долгожданные изменения с очередями. Если в начале недели очереди грузовиков выглядели пугающе, то к утру 22 октября цифры начали понемногу сокращаться. Впрочем, расслабляться еще рано — тысячи фур все еще ждут заветного проезда на сторону ЕС.

Мы проанализировали статистику очередей на границе Беларуси с Евросоюзом за последние дни, которую предоставил Погранкомитет Беларуси.

17 октября: перед выходными ситуация была особенно напряженной — более 6300 авто хотели въехать в ЕС. Рекордсменом по пробке был польский переход Кукурыки-Козловичи, где скопилось 3930 фур.

21 октября, во вторник: общая очередь уменьшилась до 6110 автомобилей, но на том же переходе в Польшу все еще ждали 3640 большегрузов.

22 октября: наконец, появился обнадеживающий сигнал — общее число ожидающих упало до 5700 фур. В самой же «горячей точке» границы, пропускном пункте Козловичи, очередь сократилась до 3585 машин.

Что изменилось?

Государственный таможенный комитет Беларуси обратил внимание на активизацию работы польских коллег.

«Если ранее поляки оформляли в среднем за сутки чуть больше 400 большегрузов, то за предыдущие сутки они приняли 740 транспортных средств», — констатировали в ГТК.

Все благодаря покупке польской таможенной службой второго рентгеновского сканера для досмотра грузов. Глава польской налоговой администрации, Марцин Лобода, не скрывал энтузиазма, назвав новый аппарат «настоящим прорывом» и «новым союзником в борьбе с контрабандой».

На ситуацию повлияло и обращение польских перевозчиков, которые через СМИ публично призвали польскую таможню что-то сделать, чтобы на границе с Беларусью очереди сократились.

А что с Литвой и Латвией?

Здесь, увы, картина все еще прежняя. Литовские пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони), пропускают фуры с прежней скоростью. В Латвии ситуация похожая.

Прогнозы от польских таможенников, как сообщает белорусский ГТК, даются «положительные». Если верить статистике и этим заявлениям, то текущую очередь в Козловичах при сохранении новых темпов пропуска можно разгрузить дней за 10.

Так что, возможно, самый тяжёлый период гигантских пробок позади. Остается надеяться, что эта тенденция — не разовая акция, а устойчивая практика. Ведь для сотен перевозчиков каждый потерянный час стоит больших денег.

Тем не менее, пока со стороны Евросоюза и отдельных стран действуют санкции в отношении Беларуси, о полном исправлении ситуации говорить не приходится. Напомним, что Литва и Польша закрыли часть пунктов пропуска, обосновав это, в том числе, требованиями безопасности из-за наплыва мигрантов, желающих нелегально попасть в Евросоюз. Варшава и Литва также выдвинули политические требования к официальному Минску.