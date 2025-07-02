"Никакого развития" - Бизнесмен пожаловался на нехватку работников на 1500-2000 рублей ЗП. Белорусы ответили

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Опубликовано: 02.07.2025 15:59 , Обновлено: 02.07.2025

Бизнесмен из Минска выложил в TikTok видео, в котором пожаловался на то, что никак не может закрыть одну из вакансий в своей фирме. Мужчина озвучил условия работы "на удалёнке" и предложил зарплату в диапазоне 1500-2000 рублей. Комментаторы попытались объяснить, в чём потенциальные соискатели могут видеть проблему такой вакансии.

Речь о вакансии сотрудника колл-центра, в обязанности которого входит обработка заказов, приём входящих звонков уже по заключенным договорам, телефонные консультации, в том числе “общение с недовольными клиентами”, и “мелкие поручения руководителя”, которые можно выполнять, не выходя из дома.

Мужчина пояснил, что никакого профильного образования кандидату для работы не нужно и озвучил основные требования к будущему работнику:

грамотная речь,

стрессоустойчивость,

базовые знание стандартных компьютерных программ, таких как Excel и Word,

умение общаться с людьми.

Платить за работа на дому с 9:00 до 18:00 бизнесмен пообещал по 1500-2000 рублей на руки (то есть за вычетом обязательных налогов), но предупредил, что “размер оклада зависит от набора знаний и умений которые указаны в обязанностях”.

“Сейчас просто невозможно найти такого сотрудника - кадровый дефицит”, - посетовал автор ролика н, то, что никак не может закрыть эту привлекательную, по его мнению, вакансию.

“Ад” или “норм”?

Однако в комментариях нашлось не так много людей, которые посчитали вакансию “сладкой”. Многие посчитали уровень оплаты за 8-часовой рабочий день “неприемлемым”.

“Что это за зарплата? Оплатить коммуналку и ролтон жрать?” — возмутился один из комментаторов. Другие не преминули указать на то, что средняя зарплата по Минску, согласно последним данным Белстата, уже перевалила за 3500 рублей, поэтому предложение зарплаты вдвое ниже многие посчитали “смешным”.

Другие заострили внимание на одном из важных требований - “стрессоустойчивости”.

“8 часов в день на звонках — это ад, а не работа”, — поделилась собственным опытом одна из зрительниц.

Другие отметили, что за 1500–2000 рублей можно найти разве что студентов или “отчаявшихся”, но долго такие сотрудники не задержатся. “Кадры есть, но за копейки люди не хотят работать”, — написал один из комментаторов.

Часть пользователей считает, что работодателям пора пересмотреть подходы: “Если нет желающих — значит, зарплата слишком низкая”.

“Постепенно люди все больше начинают ценить свою жизнь и свой труд. Это радует. Так и нужно, это рынок и дешевый труд на нем наконец-то иссяк”, - написала одна из зрительниц.

Среди комментаторов лишь единицы, по их словам, готовы были бы рассматривать такие условия — в основном как подработку.

“2 тысячи на удалёнку - нормальная зарплата. Пробыл в Минске 2 недели, искал работу водителем, с 8 до 17 - упираешься в зп 2000 тыс, если хочешь больше - хомут на шею и с ночи до ночи”, - поделился своим опытом поиска работы один из зрителей.

“Вопрос ведь не в нехватке кадров, а в том, что 5 дней в неделю с 9 до 6 - это полноценная работа за 1,5-2 тыс. с этой суммы не то что некоторые люди до конца месяца дотянуть не смогут, а даже регулярные и обязательные расходы покрыть не смогут. У кого семьи, у кого съём жилья. И с графиком таким подработку найти практически невозможно. Вот и вывод - либо платить больше, либо на 0,5 ставки за такие деньги”, — резюмировал один из комментаторов.

А были и те, кто предложил рациональный и технологичный выход из ситуации для работодателя: “Настройте чат-бота”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Национальный статистический комитет 24 июня опубликовал свежие данные о номинальной начисленной средней заработной плате в Беларуси. Оказалось, что в столице в мае средняя зарплата уже преодолела отметку в 1000 евро. Изучили, на сколько меньше получают жители регионов и работники каких сфер экономики выбились в лидеры по уровню зарплат.

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