Некоторые банки объявили о недоступности операций в Беларуси. Каких и когда?
Сразу несколько банков предупредили своих клиентов, что в конце марта в Беларуси будут недоступны некоторые операции. Рассказываем, что известно.
Технобанк
Так, в Технобанке сообщили, что с 21 по 27 марта «временно будет не доступна отправка долларов США по системе денежных переводов Золотая Корона».
По какой причине, там не уточнили.
БелВЭБ
В свою очередь Банк БелВЭБ предупредил, что 23 марта с 07:00 по 08:00 «возможны краткосрочные перерывы в прохождении операций в электронной коммерции и доставки ПИН-кодов карточек».
Причиной там назвали проведение плановых технологических работ на коммуникационном оборудовании системы обслуживания банковских платежных карточек.
Паритетбанк
Тем временем Паритетбанк объявил, что «по техническим причинам» 23 марта с 22:00 по 23:59 будут недоступны:
- приложение Мобильный банк iPаritеt.bу;
- приложение Turbocard;
- партнерское кредитование.