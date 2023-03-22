Некоторые банки объявили о недоступности операций в Беларуси. Каких и когда?

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Опубликовано: 22.03.2023 08:23 , Обновлено: 27.03.2023

Сразу несколько банков предупредили своих клиентов, что в конце марта в Беларуси будут недоступны некоторые операции. Рассказываем, что известно.

Технобанк

Так, в Технобанке сообщили, что с 21 по 27 марта «временно будет не доступна отправка долларов США по системе денежных переводов Золотая Корона».

По какой причине, там не уточнили.

БелВЭБ

В свою очередь Банк БелВЭБ предупредил, что 23 марта с 07:00 по 08:00 «возможны краткосрочные перерывы в прохождении операций в электронной коммерции и доставки ПИН-кодов карточек».

Причиной там назвали проведение плановых технологических работ на коммуникационном оборудовании системы обслуживания банковских платежных карточек.

Паритетбанк

Тем временем Паритетбанк объявил, что «по техническим причинам» 23 марта с 22:00 по 23:59 будут недоступны: