До 20%. Госстандарт проверил, в каких продуктах в белорусских магазинах чаще всего недовес
Гродненская областная инспекция Госстандарта рассказала об итогах проверок, которые проводились в магазинах областного центра и региона в целом в первом полугодии 2025 года. Специалисты перечислили фасованные продукты, в которых чаще всего обнаруживали недовес.
Контрольные мероприятия областных инспекторов показали, что достаточно часто фасованная продукция на полках магазинов не соответствует маркировке, сообщили в пресс-службе Госстандарта. Где-то указано неопределенное количество товара, где-то - неверное сокращение единиц величин, где-то названия фасованной продукции не соответствовали той, что указана на маркировке. Но самым серьёзным нарушением, которое непосредственно бьёт по карману покупателя, в данном случае является недовес.
Проверки показали, что в некоторых случаях покупатели недополучали пятую часть оплаченной продукции - недовес достигал 20%. Чаще всего недовложения по массе нетто от заявленной на упаковке фиксировали по следующим товарным позициям:
- макаронные изделия,
- вафли,
- печенье,
- жевательная резинка,
- мармелад,
- желейный десерт,
- конфеты.
В областной инспекции сообщили, что в отношении магазинов, которые нарушили требования по фасовке товаров, были приняты меры “в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь”.
Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно в TikTok появилось видео, автор которого пожаловалась на недовес молока от одного из старейших молочных предприятий молокоперерабатывающей отрасли Могилёвской области — Шкловского маслодельного завода. У зрителей возникли вопросы, причём не только к производителю, но и к самому автору ролика.
«Теперь через весы буду покупать!» — Белоруска пожаловалась на недовес молока. У зрителей возникли вопросы