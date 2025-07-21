До 20%. Госстандарт проверил, в каких продуктах в белорусских магазинах чаще всего недовес

Опубликовано: 21.07.2025 11:33 , Обновлено: 21.07.2025

Гродненская областная инспекция Госстандарта рассказала об итогах проверок, которые проводились в магазинах областного центра и региона в целом в первом полугодии 2025 года. Специалисты перечислили фасованные продукты, в которых чаще всего обнаруживали недовес.

Контрольные мероприятия областных инспекторов показали, что достаточно часто фасованная продукция на полках магазинов не соответствует маркировке, сообщили в пресс-службе Госстандарта. Где-то указано неопределенное количество товара, где-то - неверное сокращение единиц величин, где-то названия фасованной продукции не соответствовали той, что указана на маркировке. Но самым серьёзным нарушением, которое непосредственно бьёт по карману покупателя, в данном случае является недовес.

Проверки показали, что в некоторых случаях покупатели недополучали пятую часть оплаченной продукции - недовес достигал 20%. Чаще всего недовложения по массе нетто от заявленной на упаковке фиксировали по следующим товарным позициям:

макаронные изделия,

вафли,

печенье,

жевательная резинка,

мармелад,

желейный десерт,

конфеты.

В областной инспекции сообщили, что в отношении магазинов, которые нарушили требования по фасовке товаров, были приняты меры “в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно в TikTok появилось видео, автор которого пожаловалась на недовес молока от одного из старейших молочных предприятий молокоперерабатывающей отрасли Могилёвской области — Шкловского маслодельного завода. У зрителей возникли вопросы, причём не только к производителю, но и к самому автору ролика.

«Теперь через весы буду покупать!» — Белоруска пожаловалась на недовес молока. У зрителей возникли вопросы