"Не работает ничего вообще" - Белорусы пожаловались на проблемы с картами "Приорбанка"

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Опубликовано: 04.10.2024 13:05 , Обновлено: 04.10.2024

Утром в пятницу, 4 октября, клиенты белорусского "Приорбанка" пожаловались на проблемы, возникшие при проведении платежей по картам, в том числе, через мобильное приложение. Более того, не грузится у пользователей в Беларуси и официальный сайт банка. В финансовом учреждении уже прокомментировали ситуацию.

Обновлено Спустя час после подтверждения информации о сбое, в 12:36, в официальном Telegram-канале банка сообщили о том, что "работоспособность сервисов восстановлена", и все операции начала проходит в обычном режиме.

“Не проходят платежи, не открывается приложение, даже сайт не открывается. Не работает ничего вообще”, — рассказали читатели белорусского портала Onliner.

И действительно, при попытке зайти на сайт, система выдаёт ошибку.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе банке, сообщив, что знают о возникших у клиентов трудностях. Там пояснили, что проблемы возникли “в работе некоторых сервисов”, однако, точные причины сбоя не назвали.

“Мы делаем все, чтобы восстановить работу как можно быстрее”, - заявили там, принеся извинения за неудобства клиентам и пообещав дополнительно сообщить в восстановлении работоспособности сервисов.

Отметим, что в Банковском процессинговом центре о проведении каких-либо технических работ в этот день, из-за которых нередко происходят сбои в работе банковских карт, не сообщали. Массовых проблем у клиентов других белорусских банков также не наблюдается.