Налоговики отчитались об итогах массовой проверки белорусских магазинов

Опубликовано: 25.03.2026 15:31 , Обновлено: 25.03.2026

Сотрудники налогового контроля устроили массированную проверку белорусских магазинов «низкого» ценового сегмента. Впрочем, под контроль попали и обычные.

По итогам проверки Министерство по налогам и сборам (МНС) направило 5 тыс. магазинов информационные письма. Речь идёт о тех, кто продает товары легкой промышленности импортного производства. Ещё 103 получили требования пояснить или внести изменения в налоговые декларации. В результате чего магазины “добровольно”, как заявляют в МНС, доплатили налоги на сумму более 2,0 млн рублей.

“По результатам проверок 40 субъектов хозяйствования предъявлено почти 3,0 млн рублей налоговых обязательств. Выявлена сокрытая от налогообложения наличная выручка, размер которой превысил 20,0 млн рублей”, – отчитались в МНС.

Также к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 4,0 млн рублей привлекли виновных физлиц. Почти половину из всех нарушений составили прием налички мимо кассы.