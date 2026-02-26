Налог - до 188 рублей. В МНС объяснили, как белорусам законно торговать цветами на 8 марта

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Опубликовано: 26.02.2026 14:16 , Обновлено: 26.02.2026

На улицах белорусских городов вот-вот появятся признаки первого весеннего праздника, 8 марта - торговцы цветами. Они уже начали "бронировать" самые выгодные места на проходных улицах, хотя городские власти официально выделяют под эти цели специальные площадки. Между тем, в налоговой решили напомнить "сезонным" продавцам о правилах уличной торговли - какие налоги нужно заплатить ещё до того, как разложить свой товар и какими справками лучше запастись на случай проверки.

О начавшихся “битвах” за самые прибыльные места для торговли рассказал портал Onliner. Так, минчане заметили на перекрестке улиц Неманской и Налибокской деревянные поддоны, которыми предприимчивые продавцы решили “застолбить” себе места перед праздником. Кто-то уже выставить металлический каркас будущей цветочной палатки, очевидно, с той же целью.









Между тем, столичные власти выделили под эти цели 182 площадок, где с 5 по 8 марта 2026 года можно будет официально торговать цветами. Для этого, правда, придётся получить разрешение от районной администрации, но с этим вряд ли возникнет проблема. По закону торговать цветами в Беларуси могут даже физические лица - достаточно подать заявление и приложить минимальный пакет документов:

справку, подтверждающую, что вы продаёте цветы, выращенные в Беларуси,

документ, подтверждающий уплату налога.

Юридическим лицам для работы на выделенных городом площадках достаточно представить документ, подтверждающий вид деятельности по производству цветочной продукции.

Кому из торговцев цветами нужно заплатить налог?

Подробнее о налогах, которые придётся заплатить тем, кто решит подзаработать на цветах перед праздником, рассказали в профильном ведомстве. Там составили подробные памятки для простых белорусов, которые не хотят получать под это дело статус индивидуального предпринимателя (ИП), а рассматривают это возможность небольшой подработки в горячий сезон.

В этом случае человеку всё равно придётся заплатить налог, в противном случае есть риск схлопотать штраф и доплатить 20% от полученного дохода. Избежать этого можно двумя способами:

заплатить единый налог,

заплатить налог на профессиональный доход.

В первом случае ещё до начала торговли необходимо уведомить налоговую о своём намерении торговать цветами и указать конкретный населенный пункт, где вы будете продавать цветы - от этого напрямую будет зависеть размер единого налога :

в Минске налог максимальный - 188 рублей;

в областных центрах и Минском районе – 173 рублей;

в крупных населенных пунктах по перечню – 160 рублей;

в небольших населенных пунктах – 158 рублей.

При это отчитываться перед налоговой о полученной по факту сумме дохода не придётся, а для некоторых категорий белорусов единый налог насчитают с приличной скидкой при наличии подтверждающих льготу документов:

20% — для пенсионеров, инвалидов, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов,

45% — для плательщиков, имеющих право на льготу по нескольким основаниям,

100% — для родителей, являющихся инвалидами I и II группы и воспитывающих несовершеннолетних детей или детей, получающих образование в дневной форме получения образования.

С налогом на профдоход ситуация несколько сложнее и этот вариант больше подойдёт тем, кто планирует заниматься продажей цветов на более-менее постоянно основе. В этом случае продавцу придётся на каждый проданный букетик формировать чек и передавать его покупателю, а сумма итогового налога будет не фиксированная, а будет напрямую зависеть от полученного дохода.

Заплатить в этом случае придётся 10% от дохода и не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем.



