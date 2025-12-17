"Надо идти в ногу со временем" - в Минлесхозе объявили о масштабном производстве поддонов

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Опубликовано: 17.12.2025 16:56 , Обновлено: 17.12.2025

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик сообщил, что в стране во многих районах налаживают производство деревянных поддонов. По словам чиновника, это требование современности.

“Многие страны вводят полный запрет на пластмассу, поэтому надо идти в ногу со временем. Беларусь — экспортоориентированная по продовольствию страна, поэтому было выбрано направление развития производства поддонов. В Республике уже есть четыре [предприятия], но мы видим, что этого не хватает”, — заявил глава Минлесхоза.





































Именно поэтому Александр Кулик и председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик одобрили строительство цехов по производству поддонов в 2026 году “без излишней волокиты”.

При этом стоимость проекта оценили в 7,7 млн рублей. А продавать готовые поддоны планируют по 25-30 рублей за штуку.

Аналогичное производство планируют наладить и в Лунинецком лесхозе. На данный момент поддоны уже производят на Крупском, Копыльском, Оршанском и Ганцевичском лесхозах/заводах (выберите уточняющий вариант, так как в списке указаны лесхозы, но ранее использовалось слово “заводы”).

В настоящее время на интернет-площадках в Беларуси деревянные поддоны предлагают по цене от 7 до 15 рублей за штуку. Правда, речь может идти не только о новых, но и о б/у.