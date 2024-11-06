"Надо было с "Мертвыми душами" - Белоруска показала пирожное "с огоньком" из "книги". Сколько стоит?

🎥 Видео

Опубликовано: 06.11.2024 15:42 , Обновлено: 06.11.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали необычную подачу десерта в одном из белорусских кафе. Там пирожное принесли в закрытой шкатулке в виде книги. Первая "страница" "томика" сгорела - и десерт появился.

“Опять пришлось отложить покупку квартиры и машины, бюджет ушел на прикольное пирожное с огоньком”, - написала на видео его автор.

И показала, как сгорела “страница” в романе “Капитанская дочка” Александра Пушкина.

“Надо было с поэмой «Мертвые души», - предложила одна комментаторша, намекая на сожжение второго тома этого произведения Николая Гоголя.

“И по-любому десерт был обычный, ничем не отличался от другой тарталетки”, - предположила другая пользовательница TikTok.

“Ну, и что, зато появились новые впечатления. Они помогают хоть немножечко терпеть эту жизнь”, - жизнерадостно отметила третья.

Конечно, в комментариях люди интересовались, сколько стоит такой десерт и где его найти. Цену назвала автор ролика - 18 рублей, а вот место указали комментаторы - кафе Pushkin Time’s в Витебске.