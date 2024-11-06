"Надо было с "Мертвыми душами" - Белоруска показала пирожное "с огоньком" из "книги". Сколько стоит?
В TikTok опубликовали ролик, в котором показали необычную подачу десерта в одном из белорусских кафе. Там пирожное принесли в закрытой шкатулке в виде книги. Первая "страница" "томика" сгорела - и десерт появился.
“Опять пришлось отложить покупку квартиры и машины, бюджет ушел на прикольное пирожное с огоньком”, - написала на видео его автор.
И показала, как сгорела “страница” в романе “Капитанская дочка” Александра Пушкина.
“Надо было с поэмой «Мертвые души», - предложила одна комментаторша, намекая на сожжение второго тома этого произведения Николая Гоголя.
“И по-любому десерт был обычный, ничем не отличался от другой тарталетки”, - предположила другая пользовательница TikTok.
“Ну, и что, зато появились новые впечатления. Они помогают хоть немножечко терпеть эту жизнь”, - жизнерадостно отметила третья.
Конечно, в комментариях люди интересовались, сколько стоит такой десерт и где его найти. Цену назвала автор ролика - 18 рублей, а вот место указали комментаторы - кафе Pushkin Time’s в Витебске.