Нацбанк предложил белорусам выбрать графический знак рубля

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Опубликовано: 18.11.2025 07:53 , Обновлено: 18.11.2025

Национальный банк Беларуси представил итоговые варианты нового графического знака белорусского рубля. В ведомстве отобрали всего 5 вариантов из почти 2 700 предложенных в рамках конкурса, объявленного в сентябре 2025 года, и пригласили белорусов проголосовать за лучший из них.

Как пояснили в пресс-службе Нацбанка, победителя конкурса выберут на основании смешанного голосования - свою оценку пяти отобранным вариантам уже поставила конкурсная комиссия, ранжировав все пять работ. Лучшей поставили 5 баллов, наименее предпочтительной - 1 балл. Какая работа стала фаворитом комиссии, пока держат в секрете - свой независимый выбор предложили сделать рядовым белорусам.

Вот как выглядят прошедшие в финал работы-конкурсанты. Очевидно, что авторы всех работ попытались графически обыграть заглавные кириллические буквы Б и Р, соединив их в единый символ. У кого получилось лучше - судить белорусам.

Для того, чтобы выбрать лучшую работу, нужно принять участие в онлайн-голосовании - для этого придётся ввести на сайте финансового регулятора свой номер телефона. Проголосовать можно только один раз с одного номера.

По итогам онлайн-голосования тому варианту, который наберет максимальное количество голосов, засчитают 5 баллов, работе, занявшей второе место - 4 балла и так далее. Полученные баллы суммируют с баллами конкурсной комиссии и после этого объявят победителя.

[inf]Проголосовать по ссылке можно до 28 ноября 2025 года . Объявить победителя пообещали к Новому году, 31 декабря 2025 года.[/inf]

Кстати, по условиям конкурса графический знак белорусского рубля должен быть не только коротким, уникальным, простым и универсальным, но и обязательно должен ассоциироваться с названием национальной валюты.