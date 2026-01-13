Нацбанк пояснил, почему иностранцы не выводят из Беларуси миллиарды, «которые нам так важны»

Опубликовано: 13.01.2026 20:43 , Обновлено: 13.01.2026

В нижней палате парламента Беларуси 13 января рассматривали законопроект о поправках в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Они позволят открывать в стране филиалы иностранных банков.

У депутатов возникли вопросы: не откроет ли нововведение новые возможности по выводу капитала из Беларуси за границу. Депутат Дьяченко от Осиповичского избирательного округа задал его заместителю председателя правления Национального банка Беларуси (НББ) Андрею Картуну.

Чиновник из Нацбанка вопрос оценил и, что называется, на пальцах объяснил, почему считает, что иностранцы до этого не вывели золотовалютные запасы и после нового закона не смогут.

«Действительно, возможно, если не вдаваться в подробности банковского регулирования, могут возникать риски. Филиал придет, выйдет на биржу, купит наши золотовалютные резервы и выведет эти миллиарды, которые нам так важны, из банковского сектора», — начал свое пояснение зампред Нацбанка, добавив, что за банками в Беларуси ведется плотный контроль: начиная от лицензирования и заканчивая надзором.

«Банковская деятельность — это лицензируемый вид деятельности в нашей стране, поэтому для того, чтобы, во-первых, получить лицензию, нужно соответствовать определенным требованиям. Они достаточно серьезные, это первое. Ну, если даже, допустим, он будет соответствовать требованиям, дальше наступают меры так называемого надзорного характера, в том числе нормативы, которые Национальный банк устанавливает», — пояснил Картун.

Он напомнил, что в Беларуси и сейчас несколько банков полностью с иностранным капиталом. «Казалось бы, что им мешает сделать сейчас, например, вывести капитал и так далее? Мешают в том числе наши требования надзорного характера в части той же валютной позиции, длинной и короткой, и так далее», — утверждает представитель Нацбанка.

По его словам, и сейчас и потом «не может банк взять, например, на бирже купить для собственных нужд валюту и вывезти ее сразу на корреспондентские счета или куда-то в неизвестном направлении».

«Такого быть не может. Мы в режиме онлайн это делаем, мониторим», — заверил Картун.

По его словам, пока ни один иностранный банк не выказал желания открыть филиал в Беларуси. «Но если вдруг такие заявки появятся, как я уже говорил, лицензионные требования нужно выдержать. Во-вторых, нужно будет выдерживать более жесткие требования по отношению к резидентам банком в части филиалов, в части достаточности нормативного капитала, в части соотношения заемных и собственных средств и так далее», — рассказал представитель Нацбанка.