Нацбанк пообещал раздать белорусам 10 000 рублей. Что нужно сделать?
Национальный банк Беларуси выделил 10 000 рублей на конкурс "Деньги имеют значение". Принять в нём участие и заработать от 500 до 2000 рублей сможет любой желающий. Единственное условие для конкурсантов - возраст от 7 лет до 31 года. Узнали, что нужно сделать, чтобы получить денежный приз.
К конкурсу Нацбанк пригласил молодых видеоблогеров, которым предложили творчески раскрыть заданную тему о цифровых финансах - “Деньги имеют значение”.
Любой желающий может прислать на конкурс любое количество видеоработ, причём как индивидуально, так и объединившись с друзьями. Желательно уложиться в трёхминутный хронометраж.
По условиям конкурса в ролике нужно раскрыть важность одного или нескольких аспектов современной цифровой финансовой грамотности. Вот лишь некоторые варианты, предложенные Нацбанком:
- цифровой банкинг и современные способы оплаты;
- новые технологии, такие как блокчейн, криптовалюты, цифровой рубль;
- искусственный интеллект в финансах;
- цифровая безопасность;
- финансы будущего.
Принимать конкурсные работы будут до 2 марта 2026 года , а итоги конкурса пообещали объявить к 27 марта 2026 года.
Выбирать лучших из лучших будет жюри, в которое вошли как представители самого Нацбанка, так и консультант из Министерства образования, а также популярный белорусский блогер Павел Крамарь, известный под ником “Мерзкий кокобай”). Им предстоит отобрать по четыре видеоролика в четырёх номинациях. Ролику-победителю в каждой номинации (который наберёт максимальное количество баллов жюри) достанется приз в 1000 рублей, номинантам – по 500 рублей. Лучшую работу всего конкурса, которому достанется Гран-при и 2000 рублей, жюри выберет отдельным голосованием.
[inf]Подробнее с условиями конкурса, формой для заявки и адресом для конкурсной работы можно ознакомиться на сайте Нацбанка РБ по ссылке.[/inf]