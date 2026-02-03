Нацбанк пообещал раздать белорусам 10 000 рублей. Что нужно сделать?

Опубликовано: 03.02.2026 11:03 , Обновлено: 03.02.2026

Национальный банк Беларуси выделил 10 000 рублей на конкурс "Деньги имеют значение". Принять в нём участие и заработать от 500 до 2000 рублей сможет любой желающий. Единственное условие для конкурсантов - возраст от 7 лет до 31 года. Узнали, что нужно сделать, чтобы получить денежный приз.

​​​​​​К конкурсу Нацбанк пригласил молодых видеоблогеров, которым предложили творчески раскрыть заданную тему о цифровых финансах - “Деньги имеют значение”.

Любой желающий может прислать на конкурс любое количество видеоработ, причём как индивидуально, так и объединившись с друзьями. Желательно уложиться в трёхминутный хронометраж.

По условиям конкурса в ролике нужно раскрыть важность одного или нескольких аспектов современной цифровой финансовой грамотности. Вот лишь некоторые варианты, предложенные Нацбанком:

цифровой банкинг и современные способы оплаты;

новые технологии, такие как блокчейн, криптовалюты, цифровой рубль;

искусственный интеллект в финансах;

цифровая безопасность;

финансы будущего.

Принимать конкурсные работы будут до 2 марта 2026 года , а итоги конкурса пообещали объявить к 27 марта 2026 года.

Выбирать лучших из лучших будет жюри, в которое вошли как представители самого Нацбанка, так и консультант из Министерства образования, а также популярный белорусский блогер Павел Крамарь, известный под ником “Мерзкий кокобай”). Им предстоит отобрать по четыре видеоролика в четырёх номинациях. Ролику-победителю в каждой номинации (который наберёт максимальное количество баллов жюри) достанется приз в 1000 рублей, номинантам – по 500 рублей. Лучшую работу всего конкурса, которому достанется Гран-при и 2000 рублей, жюри выберет отдельным голосованием.

[inf]Подробнее с условиями конкурса, формой для заявки и адресом для конкурсной работы можно ознакомиться на сайте Нацбанка РБ по ссылке.[/inf]