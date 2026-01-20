Нацбанк подсчитал, сколько белорусы отдали денег мошенникам

Опубликовано: 20.01.2026 18:06 , Обновлено: 20.01.2026

Национальный банк Беларуси сообщил, что смог посчитать, какой ущерб мошенники нанесли как простым белорусам, так и компаниям в 2025 году. Общая сумма ущерба составила 54 млн рублей.

При этом более 92% от украденных миллионов были похищены, как утверждают в главном банке страны, с помощью методов “социальной инженерии”.

По данным ведомства, мошенники использовали различные методы для вывода похищенных средств у белорусов. Среди них:

переводы в адрес получателей в иностранных банках — 32,1% от суммы похищенных денежных средств;

вывод денежных средств через криптовалюту и игорные заведения — 28,3%;

обналичивание денежных средств по токенам и с применением технологии NFC (Near Field Communication, коммуникация ближнего поля) — 21,5%;

оплата товаров и услуг в организациях торговли и сервиса по всему миру — 12,7%.

В Нацбанке признали, что с помощью различных систем безопасности и автоматизированной системы самого ведомства смогли предотвратить похищения на сумму около 5 млн рублей, что составляет меньше 10% от всех похищенных средств.