Нацбанк объяснил, почему цены в Беларуси стали расти медленнее. Что будет дальше?

Опубликовано: 31.10.2025 14:17 , Обновлено: 31.10.2025

Согласно очередному отчету Национального банка Республики Беларусь, инфляционные процессы в стране замедлились. В III квартале 2025 года темпы роста потребительских цен продолжили снижаться. Впрочем, они все равно остаются выше запланированных Совмином и Нацбанком.

В Нацбанке сообщили, что прирост потребительских цен в годовом выражении в сентябре 2025 г. составил 7,1% (в июне 2025 года был 7,3%). В отчете главного банка назвали несколько факторов, почему в III квартале 2025 года инфляционные процессы наконец-то стали замедляться.

Ослабление внутреннего давления Как отмечает Нацбанк,произошло «ослабление проинфляционного влияния внутренних факторов со стороны потребительского спроса, динамики цен производителей и сложившегося уровня инфляционных ожиданий». То есть сами белорусы стали меньше тратить денег. Значительное удешевление сезонных продуктов Одним из самых заметных факторов стало резкое замедление роста цен на овощи и фрукты.В Нацбанке убеждены, что это произошло благодаря «хорошему урожаю отечественных овощей и улучшению внешней конъюнктуры». Годовой прирост цен на плодоовощную продукцию за указанный период замедлился «с 17,6% в июне до 7,6% в сентябре 2025 года». Смягчение внешних условий Положительную роль сыграла и международная конъюнктура.Нацбанк напомнил, что «уменьшилось внешнее ценовое давление вследствие замедления инфляции в Российской Федерации при укреплении белорусского рубля». Данные Нацбанка это подтверждают:«В годовом выражении инфляция в Российской Федерации замедлилась с 9,4% в июне до 8% в сентябре», а белорусский рубль укрепился к российскому рублю на 0,5% за квартал.

Что ждать дальше? Косвенные сигналы от Нацбанка

Прямого количественного прогноза в отчете нет, но Нацбанк дает несколько важных сигналов о будущей динамике:

Снижение инфляционных ожиданий у белорусов стало важным психологическим фактором, который тоже повлияет на цены. По данным опроса Нацбанка, «ощущаемая респондентами инфляция за последние 12 месяцев составила 11,2%, ожидаемый в следующие 12 месяцев рост цен – 10,7% (в июне 2025 года было 11,9% и 11,3% соответственно)».

Также в главном банке заявили про замедление роста цен белорусских производителей. Этот показатель часто считается опережающим индикатором. Нацбанк отметил, что «замедление динамики цен производителей… способствовали менее интенсивному росту цен» по отдельным продовольственным позициям.

Например, в животноводстве годовой прирост цен производителей замедлился «с 10,3% в июне до 7,4% в сентябре 2025 года», что указывает на потенциальное ослабление давления на потребительские цены в будущем.

В Нацбанке привели и данные по трендовой инфляции. Агрегированный показатель трендовой инфляции (очищенной от разовых шоков) «в течение отчетного квартала сохранялся на одном уровне – 6,3% в годовом выражении».

Если руководствоваться данными Нацбанка, можно сделать вывод, что инфляция в Беларуси вышла на фазу замедления. Совокупность факторов — от снижения потребительской активности и хорошего урожая до улучшения внешнеэкономических условий — создала предпосылки для стабилизации ценовой ситуации. Впрочем, показатели все еще остаются повышенными.