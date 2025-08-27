Нацбанк дал совет, что делать белорусам, если не работает Apple Pay

Опубликовано: 27.08.2025 17:41 , Обновлено: 27.08.2025

В Национальном банке 27 августа прокомментировали, почему клиенты некоторых белорусских банков начали испытывать проблемы с оплатой товаров и услуг с помощью сервиса Apple Pay. Там также рассказали, чем заменить.

Так, по словам начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Антона Подреза, “белорусские банки не могут прямо влиять на политику и операционные решения иностранных платежных сервисов”.

“Тем не менее наши банки ведут активную работу, чтобы минимизировать неудобства для своих клиентов и восстановить возможность использования сервиса”, - заявил он, пишет госагентство БелТА.

В связи с этим Нацбанк “в очередной раз призвал пользоваться национальными платежными инструментами и сервисами”.

Так, Подрез посоветовал:

пользоваться картами платежной системы “Белкарт”;

белорусским сервисом БЕЛКАРТ PAY или E-pos.

[inf] БЕЛКАРТ PAY — это мобильное приложение от платежной системы Белкарт для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Сейчас он доступен для скачивания только владельцам Android - в Google Pay и App Gallery.

E-pos — это способ оплаты через ЕРИП. Белорусы могут оплатить товар или услугу с помощью мобильного приложения банка, отсканировав QR-код, получив ссылку от продавца или номер заказа.

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Ранее Telegraf.news писал, что один из белорусских банков предложил своим клиентам решение проблемы с оплатой через популярные платёжные сервисы бесконтактной оплаты, такие как Samsung Pay или Apple Pay. Вместо оплаты с помощью смартфона или “умных” часов банк предложил воспользоваться специальным платёжным стикером.

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