Нацбанк Беларуси выпустил 20-рублевые монеты

🎥 Видео

Опубликовано: 24.10.2025 16:19 , Обновлено: 24.10.2025

Национальный банк Беларуси 24 октября презентовал новые памятные монеты номиналом 1 рубль и 20 рублей. Узнали, когда поступят в продажу и сколько придётся заплатить за монетку из меди и никеля или серебра.

Сами монеты официально введены в обращение ещё 30 декабря 2024 года и были посвящены 200-летию Августовского канала. Именно его стилизованное изображение красуется на реверсе монет. Дизайн рублёвой и 20-рублёвой монеты одинаков, разнит их лишь номинал, материал, из которого они отчеканены, ну и, следовательно, стоимость.

Медно–никелевую монету номиналом 1 рубль продают без футляра за 50 рублей .

Для серебряной (925-я проба серебра) возможны варианты:

без футляра – 320 рублей,

в футляре – 350 рублей .

В продажу монеты поступят в следующий вторник, 28 октября , по адресу: г.Минск, ул.Толстого, 6