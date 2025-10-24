Нацбанк Беларуси выпустил 20-рублевые монеты
Национальный банк Беларуси 24 октября презентовал новые памятные монеты номиналом 1 рубль и 20 рублей. Узнали, когда поступят в продажу и сколько придётся заплатить за монетку из меди и никеля или серебра.
Сами монеты официально введены в обращение ещё 30 декабря 2024 года и были посвящены 200-летию Августовского канала. Именно его стилизованное изображение красуется на реверсе монет. Дизайн рублёвой и 20-рублёвой монеты одинаков, разнит их лишь номинал, материал, из которого они отчеканены, ну и, следовательно, стоимость.
Медно–никелевую монету номиналом 1 рубль продают без футляра за 50 рублей .
Для серебряной (925-я проба серебра) возможны варианты:
- без футляра – 320 рублей,
- в футляре – 350 рублей .
В продажу монеты поступят в следующий вторник, 28 октября , по адресу: г.Минск, ул.Толстого, 6