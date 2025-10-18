Нацбанк Беларуси впервые за 3,5 года провел переговоры с МВФ. Зачем?

Опубликовано: 18.10.2025 08:52 , Обновлено: 18.10.2025

Пресс-служба Национального банка Беларуси (НББ) сообщила о проведении онлайн-переговоров с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Белорусская сторона подготовила для коллег из Вашингтона презентацию.

«Уважаемые коллеги, у вас день, у нас уже вечер, переходящий в ночь. Мы рады, что имеем возможность провести запланированную встречу, пусть и в формате онлайн. Мне кажется, это очень важно, что есть возможность продолжить встречи с МВФ», — заявил Александр Егоров, зампредседателя Нацбанка.

По его словам, в Беларуси накопился ряд вопросов, «которые необходимо обсудить с уважаемой организацией — МВФ». Также белорусский чиновник выразил надежду, что Беларусь и МВФ примут ряд решений. Александр Егоров не уточнил, о чём именно идёт речь.

«Мы подготовили небольшую презентацию в виде доклада по текущей макроэкономической ситуации для того, чтобы проинформировать Фонд о тех тенденциях в экономике, в денежно-кредитной сфере, которые у нас происходят», — рассказал зампред Нацбанка.

Беларусь стала членом МВФ в 1992 году. За всю историю сотрудничества МВФ предоставил Республике кредитов на 3,8 млрд долларов. Последний и самый крупный транш (3,52 млрд) был предоставлен в 2009–2010 годах.

После этого Беларусь не получала кредиты от МВФ, а все ранее полученные средства были погашены в установленные сроки.