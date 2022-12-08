Нацбанк Беларуси решил выпустить монету «Год Труса»

Опубликовано: 08.12.2022 09:29 , Обновлено: 08.12.2022

Правление Национального банка Беларуси опубликовало постановление № 446 от 28 ноября, согласно которому с 9 декабря должны быть выпущены новые памятные монеты.

Одна из них — серебряная монета «Год Труса» («Год Кролика») серии «Кітайскі каляндар» номиналом 20 рублей, тиражом 1199 штук.

Кроме того, Нацбанк решил выпустить две монеты «Беларуская антарктычная навуковая станцыя «Гара Вячэрняя»: серебряную номиналом 20 рублей, тиражом 750 штук и медно-никелевую номиналом 1 рубль, тиражом 1500 штук.

Как будут выглядеть монеты — пока неизвестно.

Ранее Телеграф писал, что Нацбанк Беларуси начал чеканить новую монету в 10 копеек. Она уже вошла в оборот. И один из белорусов ее сфотографировал. На его фото видно, что изменения коснулись той стороны, где изображен герб.

Новость Телеграф