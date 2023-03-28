Нацбанк Беларуси перенес запуск переводов по номеру телефона на 2024 год. Почему?

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Опубликовано: 28.03.2023 14:44 , Обновлено: 28.03.2023

В Национальном банке Беларуси 27 марта сообщили, что перенесли дату, с которой все белорусские банки должны были в обязательном порядке обеспечить денежные мгновенные переводы между белорусами по номеру телефона, с 1 апреля 2023 года на 1 января 2024 года.

“Соответствующая норма закреплена в постановлении Правления Национального банка от 21 марта 2023 г. № 99 ”Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 сентября 2022 г. № 354”, - сообщили в Нацбанке.

В главном банке Беларуси уточнили, что решили отложить обязательный запуск сервиса, чтобы дать белорусским банкам время на доработки мобильных приложений. Там, однако, рассказали, что банки сами могут запускать сервис мгновенных переводов, начиная с 4 апреля 2023 года “по мере готовности своих систем”.

[info_b]Справочно. Система мгновенных платежей (СМП) внедрена в эксплуатацию с 1 июля 2019 г. для обеспечения возможности осуществления платежей за товары (работы, услуги) и платежей в бюджет в режиме 24/7/365. Но пока работает, в основном, для юрлиц.[/info_b]