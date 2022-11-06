Нацбанк Беларуси начал чеканить новую монету. Вот как выглядит
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Нацбанк Беларуси начал чеканить новую монету в 10 копеек. Она уже вошла в оборот. И один из белорусов ее сфотографировал.
На его фото видно, что изменения коснулись той стороны, где изображен герб. Напомним, что в Беларуси изменили государственный герб. Теперь Нацбанк внес изменения и в его изображения на монетах.
Слева на фото монета старого образца, а справа - нового. При этом год издания монеты не изменился - 2009.
В пресс-службе Нацбанка пообещали, что новая монета - такое же платежное средство, как и старые. Монеты обоих дизайнов равноправно действуют не территории Беларуси.