На ярмарке в Минске на продажу выставили губозакаточную машинку. Почем?

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Опубликовано: 18.02.2024 13:39 , Обновлено: 19.02.2024

Если вы думали, что губозакаточная машинка существует лишь в анекдотах и крылатых выражениях, вы ошибались: на этих выходных на ярмарке ремесленников в Минске один из мастеров её показал публике. Посетители могли своими глазами увидеть, что представляет из это приспособление, о котором ходят легенды. Узнали, во сколько обойдётся такой необычный подарок.

Этот небольшой прибор хоть раз в жизни предлагал подарить своей супруге (судя по огромному количеству шуток на эту тему) едва ли не каждый второй мужчина в Беларуси. И вот, наконец, у них появилась такая возможность в реальности, а не на словах. Корреспондент агентства “Минск-Новости” в субботу, 17 февраля, заметила сувенир с таким названием среди товаров, выставленных на продажу на ярмарке подарков ручной работы “Горошекмаркет”, которая в эти выходные проходит в торговом центре по адресу проспект Партизанский, 150А.

По словам журналистки, губозакаточная машинка — это “самый необычный товар на ярмарке”. Её смастерили из дерева и даже в шутку присвоили номер по ГОСТу.

По словам продавца, такое приспособление отлично “подойдет для губ и эго любого размера”, и обойдётся эта машинка в разы дешевле, чем запросы некоторых требовательных жён - всего в 35 рублей.