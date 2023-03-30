На Мозырском НПЗ объявили о практически полной остановке производства. Почему?

Опубликовано: 30.03.2023 08:30 , Обновлено: 30.03.2023

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) готовится к масштабной ремонтной кампании в ближайшее время. По сообщению пресс-службы предприятия, с ее началом будут остановлены практически все производственные объекты.

Пока Мозырский НПЗ работает “в нормальном технологическом режиме” и, как сообщили в пресс-службе, “осваивает плановые объемы углеводородного сырья”.

“Руководство предприятия нацеливает начальников цехов и производств на постоянный контроль за работой подрядных организаций во время проведения капремонта”, - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что особое внимание при проведении капремонта будет уделяться качеству выполняемых работ.

Как сообщает издание Sputnik, в настоящее время на Мозырском НПЗ идет масштабная модернизация производства. В частности, идет строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. По планам руководства предприятия, он позволит увеличить глубину переработки нефти минимум до 90%.

Данный проект должны были завершить еще в 2021 году, но сроки уже несколько раз переносили. Всего на возведение нового комплекса на НПЗ было инвестировано более 1,4 миллиарда долларов.