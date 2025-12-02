На Гомельщине тонны картофеля для зимнего стабфонда пытались хранить на земле под целлофаном

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Опубликовано: 02.12.2025 12:34 , Обновлено: 02.12.2025

Комитет Госконтроля Гомельской области сообщил, что обнаружил попытку хранения картофеля из государственного стабилизационного фонда (стабфонда) в неприемлемых условиях. Около 153 тонн картошки сложили на земле в бурте под открытым небом, укрыв полиэтиленовой пленкой.

В ходе проверки КГК ревизоры установили, что четверть всего заготовленного картофеля находилась в насыпи на земле рядом с пустовавшим хранилищем, хотя в самом помещении имелись свободные площади.









В Госконтроле отчитались, что по требованию контролеров картофель был “оперативно перемещен” в предназначенное для него помещение.

Однако в КГК признали, что это не единственная проблема. В ходе проверок там установили, что ряд хранилищ в Гомельской области не был оборудованы приборами для контроля температуры и влажности. А это является обязательным условием для сохранности продукции. В КГК заявили, что и эти нарушения также были устранены “на месте”.