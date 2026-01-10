На БелАЭС запустили второй реактор после 58 дней ремонта
Министерство энергетики Беларуси сообщило 10 января, что на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) завершили плановый ремонт второго реактора и снова запустили его.
“В рамках проведенных работ выполнена плановая замена части отработавшего ядерного топлива на свежее”, - рассказали в министерстве.
В ведомстве утверждают, что плановые ремонты каждый год проводятся “в соответствии с международной практикой” и нужны для стабильной работы оборудования АЭС.
Напомним, что о начале ремонта второго энергоблока в Минэнерго (Министерство энергетики) Беларуси сообщили 13 ноября 2025 года. Таким образом, весь ремонт длился 58 дней.