Можно ли вернуться в декрет после досрочного выхода на работу? Белорускам объяснили, как повлияет на пособие

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Опубликовано: 05.02.2026 16:08 , Обновлено: 05.02.2026

Может ли молодая мама в Беларуси вернуться в так называемый "декретный отпуск", если до этого она досрочно вышла на работу? В Министерстве труда и социальной защиты объяснили нюансы такой чехарды трудового статуса и объяснили, как это повлияет на размер пособия, которое обычно выплачивает государство родителям, воспитывающих малышей.

В Беларуси отпуск по уходу за ребенком до 3 лет (именно так в нормативных актах называется отпуск, который в народе называют “декретным”) является правом родителей, а не обязанностью. В него, кстати, праве уйти не только молодая мама, но и папа, а при определённых обстоятельствах - даже другой близкий родственник.

Если обстоятельства вынуждают молодую маму выйти на работу досрочно, она может спокойно это сделать, закрыв свой “декретный”. Но так же спокойно эта мама вправе изменить своё решение, уйти с работы и по-новой оформить декретный отпуск. В рамках отведённого законодательства срока - то есть до момента, когда ребёнку исполнится три года, у неё есть такое право.

При этом, как пояснили в Минтруда, на размер ежемесячного пособия такая административная чехарда никак не повлияет - при повторном оформлении отпуска выплачивать пособие продолжат в полном размере.

Кстати, пособие по уходу за ребенком до 3 лет продолжат платить молодой маме и в случае досрочного выхода на работу, но в этом случае его размер будет напрямую зависеть от режима работы:

не более чем на 0,5 ставки – без потери полного размера пособия, на полную ставку – в размере 50 % от пособия. Если лицо, которое находится в отпуске по уходу за ребенком, осуществляет свою деятельность с уплатой налога на профессиональный доход, пособие сохраняется в полном объеме.