Можно ли безработным получить бесплатно новую профессию без отработки? В Минтруда дали разъяснение

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Опубликовано: 16.03.2026 14:57 , Обновлено: 16.03.2026

В Беларуси действует программа по переобучению безработных, которые встали на официальный учёт, обратившись в службу занятости. За прошлый год такой возможностью воспользовались порядка 1,7 тыс. белорусов, сообщили в Минтруда (Министерстве труда и социальной защиты).

Однако есть немаловажный нюанс: согласившись на переобучение, почти все безработные юридически обязуются отработать потом на согласованном со службой занятости предприятии. В Минтруда это назвали «обучением с гарантией трудоустройства».

Как это работает?

Служба занятости договаривается с нанимателем о трудоустройстве будущего сотрудника после обучения. Организуется собеседование между кандидатом и работодателем. Обязательно заключается трехсторонний договор (кандидат – наниматель – служба занятости), где прописаны все права, обязанности и гарантии.

После этого безработного направляют на обучение, а затем он должен отработать получение своей новой специальности. В Минтруда не уточнили, какой срок новоиспеченный специалист обязан работать на предприятии, с которым заключили трёхсторонний договор.

Тем не менее такая возможность пользуется, хоть и небольшим, но всё-таки спросом.

Кто имеет право на бесплатное обучение:

Безработный, зарегистрированный в службе занятости.

Те, кто ухаживает за ребенком до 3 лет (и не находится в отпуске по уходу).

Те, кто ухаживает за ребенком-инвалидом.

В Минтруда перечислили профессии, которые можно получить в рамках такой госпрограммы, и это: повар, продавец, парикмахер, кондитер, водители троллейбуса или трамвая, а ещё основы предпринимательской деятельности. С 2025 года стали предлагать программы обучения на профессии «водитель автомобиля» и «бармен».