Можно ли безработным получить бесплатно новую профессию без отработки? В Минтруда дали разъяснение
В Беларуси действует программа по переобучению безработных, которые встали на официальный учёт, обратившись в службу занятости. За прошлый год такой возможностью воспользовались порядка 1,7 тыс. белорусов, сообщили в Минтруда (Министерстве труда и социальной защиты).
Однако есть немаловажный нюанс: согласившись на переобучение, почти все безработные юридически обязуются отработать потом на согласованном со службой занятости предприятии. В Минтруда это назвали «обучением с гарантией трудоустройства».
Как это работает?
-
Служба занятости договаривается с нанимателем о трудоустройстве будущего сотрудника после обучения.
-
Организуется собеседование между кандидатом и работодателем.
-
Обязательно заключается трехсторонний договор (кандидат – наниматель – служба занятости), где прописаны все права, обязанности и гарантии.
После этого безработного направляют на обучение, а затем он должен отработать получение своей новой специальности. В Минтруда не уточнили, какой срок новоиспеченный специалист обязан работать на предприятии, с которым заключили трёхсторонний договор.
Тем не менее такая возможность пользуется, хоть и небольшим, но всё-таки спросом.
Кто имеет право на бесплатное обучение:
-
Безработный, зарегистрированный в службе занятости.
-
Те, кто ухаживает за ребенком до 3 лет (и не находится в отпуске по уходу).
-
Те, кто ухаживает за ребенком-инвалидом.
В Минтруда перечислили профессии, которые можно получить в рамках такой госпрограммы, и это: повар, продавец, парикмахер, кондитер, водители троллейбуса или трамвая, а ещё основы предпринимательской деятельности. С 2025 года стали предлагать программы обучения на профессии «водитель автомобиля» и «бармен».