Можно ли белорусам уйти с работы раньше, если пришли пораньше? Объяснили в Минтруда

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Опубликовано: 15.03.2023 12:17 , Обновлено: 15.03.2023

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, можно ли белорусам уйти с работы пораньше, если пришел, условно, за 20 минут до начала рабочего дня. А также может ли сотрудник отработать опоздание, задержавшись после своей трудовой смены.

Можно ли уйти пораньше?

В ведомстве разъяснили, что если сотрудник приходит на работу пораньше без ведома нанимателя, то это ни к чему его не обязывает.

“Если рабочий день начинается в 08:00, а работник приходит в 07:40, то никакой переработки у него нет. А вот опоздания учитываются. Более того, более ранний приход на работу не дает ему право уйти раньше”, - пояснили в Минтруда.

В ведомстве подчеркнули, что наниматель должен оплачивать только фактически отработанное время. Поэтому, если работник по собственной инициативе приходит на работу раньше, не сообщив об этом нанимателю, он не может рассчитывать ни на какую-то денежную компенсацию дополнительно отработанного времени, ни на возможность уйти с работы пораньше.

Более того, если работник фактически отработает меньшее количество времени, чем это предусмотрено заранее установленным режимом работы, наниматель вправе не оплачивать неотработанное время, пояснили в министерстве.

Опоздание на работу

Также в Минтруда подчеркнули, что даже пятиминутное опоздание на работу считается нарушением трудовой дисциплины, которое никак не компенсируется переработкой по окончании рабочего времени. Даже если работник задерживается на рабочем месте на полчаса.

“В такой ситуации уход с работы раньше установленного времени ее окончания - нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок)”, - заявили в ведомстве.

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