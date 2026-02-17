Может ли наниматель уволить белоруса, который параллельно открыл ИП? Адвокат пояснил, когда точно будут последствия

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Опубликовано: 17.02.2026 09:16 , Обновлено: 17.02.2026

Если не каждый, то точно значительное количество жителей Беларуси задумывается о дополнительном заработке помимо основной работы. Часто для этого требуется открыть ИП, чтобы легально осуществлять бизнес. Но тут возникает важный вопрос - может ли директор на основной работе это запретить или даже уволить работника за самодеятельность.

Адвокат юридической консультации Лидского района Никита Бурак исчерпывающе разъяснил все: в каких случаях работник можно спать спокойно, а когда последствий не избежать.

Когда бизнес и работа совместимы

Вопреки распространенным мифам, белорусское законодательство в целом лояльно относится к тем, кто совмещает работу по найму с предпринимательством.

«В Республике Беларусь действует общее правило, разрешающее совмещение трудовых отношений и предпринимательства. Это основано на принципе свободы экономической деятельности (ч. 3 ст. 14 Конституции) и гражданской правоспособности», — поясняет Никита Бурак.

А это значит, что сам по себе факт наличия ИП не является нарушением и не может служить причиной для увольнения. Более того, адвокат напомнил, что работодатель не имеет права включать в трудовой договор пункт, запрещающий вам вести бизнес.

«Наниматель не может самостоятельно запретить вам вести бизнес, включив такой пункт в договор, так как это будет считаться недействительным ограничением ваших прав», — пояснил эксперт.

Простыми словами: если вы обычный инженер, бухгалтер или водитель и решили, например, заниматься продажей товаров в качестве ИП в свободное время — начальник не может уволить вас только за это. Сообщать ему об открытии ИП вы тоже напрямую не обязаны.

Красная зона: кому предпринимательство запрещено законом

Однако существует четко очерченный круг лиц, для которых открытие ИП является прямым нарушением закона. В этом случае увольнение — не просто право нанимателя, а его обязанность.

«Существуют строгие исключения, установленные законом. В первую очередь, это касается государственных служащих, судей, прокуроров, сотрудников силовых структур и иных лиц, перечисленных в Законе «О борьбе с коррупцией, — комментирует Никита Бурак. — Для них занятие любой предпринимательской деятельностью прямо запрещено. Этот запрет направлен на предотвращение конфликта интересов».

Если вы относитесь к этой категории, регистрация в качестве ИП может обернуться не только потерей работы, но и более серьезными административными или даже уголовными последствиями.

Конфликт интересов и «желтая зона» риска

Существуют и менее очевидные ситуации, когда ваше ИП может стать проблемой. Даже если закон не запрещает вам заниматься бизнесом, наниматель вправе уволить вас, если ваша предпринимательская деятельность мешает основной работе или наносит ей ущерб.

«Наниматель вправе применить меры, вплоть до увольнения, если ваша сторонняя деятельность приводит к разглашению коммерческой тайны, прогулам или по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством», — предупреждает адвокат.

Представьте ситуацию: вы систематически уходите с работы раньше, чтобы решать бизнес-вопросы, или используете базу клиентов вашего нанимателя для своего ИП. В таком случае увольнение последует не за «наличие ИП», а за прогулы или разглашение коммерческой тайны.

Адвокат также советует внимательно изучить трудовой договор. «Если в вашем трудовом договоре есть пункт об обязательном уведомлении о смене места жительства, семейного положения и т.п., который можно трактовать широко, или если ваша предпринимательская деятельность потенциально создает конфликт интересов, то уведомить нанимателя необходимо», — добавил Никита Бурак.

Итог: три правила

Резюмируя сказанное, любой пожелавший открыть параллельный основной работе бизнес белорус должен руководствоваться тремя правилами:

Проверьте закон. Убедитесь, что вы не относитесь к категории граждан (госслужащие, силовики и т.д.), которым предпринимательство запрещено законом. Оцените этику. Не допускайте, чтобы бизнес мешал основной работе. Не опаздывайте, не прогуливайте, выполняйте свои обязанности качественно. Избегайте конфликта интересов. Не используйте ресурсы и информацию нанимателя в своих коммерческих целях.