Мошенники стали выманивать у белорусов деньги под видом налогов. Как распознать?

Опубликовано: 13.11.2025 15:57 , Обновлено: 13.11.2025

Представители министерства по налогам и сборам Беларуси (МНС) сообщили о новых способах мошенников выманить деньги у белорусов. Поводом для тревоги стал случай с бдительным мужчиной.

«Сегодня к нам поступило сообщение от гражданина, который столкнулся с новой схемой мошенников», – сообщили МНС, рассказав, что в мессенджере WhatsApp ему пришло платёжное извещение якобы от налоговых органов на уплату имущественных налогов.

При этом даже в МНС мошенников “похвалили” за внимание к деталям. “На первый взгляд извещение выглядело очень правдоподобно: УНП и адрес были указаны верно, налоговый орган соответствовал адресу регистрации», – расакзали в МНС.

Впрочем, мужчина все равно засомневался, так как “на дату получения этого извещения у гражданина не было неисполненных налоговых обязательст”.

“Поэтому он проявил разумную осмотрительность и не совершал никаких манипуляций с сообщением, хотя ему предлагали для оплаты перейти по ссылке”, похвалили в МНС и мужчину. Вместо этого он позвонил, чтобы проверить информацию напрямую в инспекции: «Там и выяснилось, что налоговая инспекция никаких претензий к нему не имеет и начисления по каким-либо объектам налогообложения отсутствуют».

В ведомстве напомнили главное правило: «Налоговые органы никогда не направляют документы, составляющие налоговую тайну (в том числе платёжные извещения), через мессенджеры и социальные сети».