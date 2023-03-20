Могут ли уволить белоруса, если он больше месяца не ходил на работу по болезни? Ответ нашли в ТК

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Опубликовано: 20.03.2023 09:06 , Обновлено: 20.03.2023

Никто из белорусов не застрахован от болезней. И бывает так, что человек становится нетрудоспособным на длительное время. Что же будет, если не ходить на работу по болезни месяц, два и более? Может ли наниматель вас уволить? Вот что написано в Трудовом кодексе.

Оказывается, из-за длительной болезни работодатель имеет право вас уволить, но при определенных обстоятельствах. Они прописаны в п. 5 ст. 42 Трудового кодекса.

Там сказано, что наниматель может расторгнуть трудовой договор, если работник:

не пришел на работу «в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы, должности служащего (профессии рабочего) при определенном заболевании» .

При этом, если сотрудник утратил трудоспособность из-за «трудового увечья или профессионального заболевания», то место работы, должность служащего (профессия рабочего) «сохраняются до восстановления трудоспособности или установления инвалидности».

Как отмечал юрист Д. Владимиров в журнале «Отдел кадров», «увольнение по рассматриваемому основанию является правом, но не обязанностью нанимателя».

При этом, по его словам, уволить сотрудника «наниматель вправе лишь в период нетрудоспособности работника».

«Исходя из судебной практики по восстановлению работников, уволенных по п. 5 ст. 42 ТК, суд устанавливает, в частности, имелась ли возможность у нанимателя распределить обязанности отсутствующего по болезни работника между другими работниками без ущерба производству и другим лицам, а также проверить, принят ли для выполнения этой работы кто-либо другой после увольнения нетрудоспособного работника. Если суд придет к выводу, что увольнение не вызывалось производственной необходимостью, работник подлежит восстановлению на прежнее место работы», — рассказал он.