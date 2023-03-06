Могут ли белорусы потребовать деньги вместо отпуска? В Минтруда объяснили
Белорусское трудовое законодательство позволяет положенный работникам трудовой отпуск заменить денежной компенсацией. В каких случаях это возможно, рассказали в департаменте госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты Беларуси.
Как пояснили в Минтруда, получить деньги вместо отпуска можно только при согласии между работником и нанимателем. При этом речь идет лишь о “части трудового отпуска, превышающую 21 календарный день”, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что в случаях, когда в текущем рабочем году работник уже “отгулял” в общей сложности 21 календарный день отпуска, он также может получить денежную компенсацию за оставшиеся отпускные дни, положенные ему законодательством и трудовым договором.
В случае увольнения сотрудника, пояснили в ведомстве, денежная выплата работнику положена за все неиспользованные им дни трудового отпуска.
Тем не менее, есть случаи, когда замена отпуска денежной компенсацией запрещена. Это предусмотрено статьями 161 и 170 Трудового кодекса Беларуси.
Так, запрещено брать денежные выплаты за:
- дополнительный отпуск за работу с вредными/опасными условиями труда;
- дополнительный отпуск за особый характер работы;
- трудовой отпуск, положенный беременным женщинам;
- трудовой отпуск работникам, не достигшим 18 лет;
- трудовой отпуск, который предоставляется работнику авансом;
- трудовой отпуск для инвалидов;
- трудовой отпуск за работу в зонах радиоактивного загрязнения.