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Могут ли белорусы потребовать деньги вместо отпуска? В Минтруда объяснили

Могут ли белорусы потребовать деньги вместо отпуска? В Минтруда объяснили
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Белорусское трудовое законодательство позволяет положенный работникам трудовой отпуск заменить денежной компенсацией. В каких случаях это возможно, рассказали в департаменте госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты Беларуси.

Как пояснили в Минтруда, получить деньги вместо отпуска можно только при согласии между работником и нанимателем. При этом речь идет лишь о “части трудового отпуска, превышающую 21 календарный день”, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что в случаях, когда в текущем рабочем году работник уже “отгулял” в общей сложности 21 календарный день отпуска, он также может получить денежную компенсацию за оставшиеся отпускные дни, положенные ему законодательством и трудовым договором.

В случае увольнения сотрудника, пояснили в ведомстве, денежная выплата работнику положена за все неиспользованные им дни трудового отпуска.

Тем не менее, есть случаи, когда замена отпуска денежной компенсацией запрещена. Это предусмотрено статьями 161 и 170 Трудового кодекса Беларуси.

Так, запрещено брать денежные выплаты за:

  • дополнительный отпуск за работу с вредными/опасными условиями труда;
  • дополнительный отпуск за особый характер работы;
  • трудовой отпуск, положенный беременным женщинам;
  • трудовой отпуск работникам, не достигшим 18 лет;
  • трудовой отпуск, который предоставляется работнику авансом;
  • трудовой отпуск для инвалидов;
  • трудовой отпуск за работу в зонах радиоактивного загрязнения.
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