Могут ли белорусы потребовать деньги вместо отпуска? В Минтруда объяснили

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Опубликовано: 06.03.2023 10:24 , Обновлено: 06.03.2023

Белорусское трудовое законодательство позволяет положенный работникам трудовой отпуск заменить денежной компенсацией. В каких случаях это возможно, рассказали в департаменте госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты Беларуси.

Как пояснили в Минтруда, получить деньги вместо отпуска можно только при согласии между работником и нанимателем. При этом речь идет лишь о “части трудового отпуска, превышающую 21 календарный день”, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что в случаях, когда в текущем рабочем году работник уже “отгулял” в общей сложности 21 календарный день отпуска, он также может получить денежную компенсацию за оставшиеся отпускные дни, положенные ему законодательством и трудовым договором.

В случае увольнения сотрудника, пояснили в ведомстве, денежная выплата работнику положена за все неиспользованные им дни трудового отпуска.

Тем не менее, есть случаи, когда замена отпуска денежной компенсацией запрещена. Это предусмотрено статьями 161 и 170 Трудового кодекса Беларуси.

Так, запрещено брать денежные выплаты за: