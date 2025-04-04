Мобильные операторы предложили белорусам за 10 копеек смартфон и наушники. На каких условиях?

Опубликовано: 04.04.2025 09:50 , Обновлено: 04.04.2025

Сразу два мобильных оператора запустили акции, в рамках которых белорусы могут буквально за копейки приобрести у них новую технику. Компания А1 предложила новым клиентам смартфон за 10 копеек, а компания МТС за ту же цену - беспроводные наушники и весомую скидку на две модели флагманских смартфонов. Журналисты Telegraf.news узнали важные подробности акций.

Так, за 10 копеек компания А1 предложила белорусам смартфон HONOR X7c (в комплектации 6/128Гб). Однако, такой приятный бонус предусмотрен только для новых абонентов, так что тем, кто уже подключён к сети А1, рассчитывать на практически бесплатную новую технику не приходится.

“А чего старым нельзя? Что за дискриминация? Хоть и дешевле тариф у меня на А1, но с постоянной скоростью в 300 Мбит + телек - выгода. Не порядок”, - возмутились действующие абоненты оператора в комментариях под одним из роликов в TikTok с рекламой акции.

Впрочем, назвать бонусный смартфон “бесплатным” было бы неправильным, ведь его дают лишь в “нагрузку” к достаточно увесистому безлимитному тарифу #Всёвдом анлим. Первоначальная стоимость пакета - 49 рублей в месяц . В него включена безлимитная мобильная связь, домашний интернет на скорости 100 Мбит/с (на скорости до 300 Мбит/с бесплатно можно будет пользоваться только первые 3 месяца) и дополнительно услуги онлайн-кинотеатра.

При этом скидки на услуги, в том числе, на аренду роутера компании для домашнего интернета, предоставляются только на первые 3 месяца, затем абонентская плата возрастёт (точную стоимость абонентской, которую придётся платить клиенту по окончании бонусного периода, компания на сайте не уточнила, она может варьироваться в зависимости от выбранного вами оборудования).

Таким образом, как несколько преувеличенно отметил один из комментаторов, в итоге смартфон HONOR X7c может обойтись клиенту “по цене пяти айфонов”. Однако, если вы планировали и покупку смартфона, и подключение домашнего интернета (себе или, к примеру, родителям), то комплексное предложение, действительно, может оказаться выгоднее, чем приобретение всех этих услуг по отдельности.

[info_b]Подробнее с условиями акции А1 можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

В свою очередь компания МТС предложила белорусам за те же скромные 10 копеек беспроводные наушники марки Samsung Galaxy Buds. Фактически они будут идти в подарок при покупке одного из двух флагманских смартфонов Samsung Galaxy S25 - S25+ и S25 Ultra. На них до 21 апреля 2025 года в МТС объявили скидки - до 800 рублей. Приобрести смартфоны можно и в кредит.

[info_b]Подробнее о технических характеристиках данных моделей и других условиях акции читайте по ссылке.[/info_b]