МНС предупредило о запрете продавать цветы без справки. Кому нужны "отношения близкого родства"

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Опубликовано: 02.03.2026 15:27 , Обновлено: 02.03.2026

В преддверии Международного женского дня на улицах белорусских городов вот-вот появятся сезонные продавцы тюльпанов и мимозы. Местные власти по всей стране уже начали выделять специальные площадки под праздничную торговлю. Тем временем в Министерстве по налогам и сборам (МНС) Беларуси напомнили гражданам, решившим продавать цветы, об ужесточенных ранее правилах: делать это можно далеко не всем и только при наличии справки или специального налогового режима.

Знать все это не просто полезно, но и необходимо. Другое министерство - антимонопольного регулирования и торговли - на днях пообещало рейды по местам продажи весенних цветов в предпраздничные дни.

В МНС признали, что физические лица без регистрации индивидуальным предпринимателем (ИП) имеют право торговать цветами самостоятельно, не привлекая помощников. Однако есть важное условие, касающееся происхождения товара.

“При этом важно, чтобы данная цветочная продукция была выращена ими самостоятельно, либо она может быть выращена также еще гражданами, с которыми данные физические лица состоят в отношениях близкого родства либо свойства”, — заявил представитель МНС в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

По словам специалиста, подтверждение местного происхождения растений обязательно должна подтверждаться справкой от местного органа власти. К тому же реализовывать цветы разрешено сугубо в местах, установленных местными исполнительными органами.

Два способа заплатить налог: 10% от дохода или фиксированная ставка

Что касается налогов, то для физических лиц, по информации МНС, существуют две системы. Первая и, согласно данным налоговиков, наиболее востребованная — это налог на профессиональный доход (НПД).

“Физическое лицо самостоятельно регистрируется в приложении “Профдоход”. Через него по каждому факту совершенного расчета, то есть по каждому факту продажи цветочной продукции он формирует соответствующий чек”, — прокомментировал процедуру неназванный представитель министерства.

Он уточнил, что чек необходимо передать покупателю. По итогам месяца налоговая инспекция рассчитает сумму сбора, которая составит 10% от полученного дохода. Оплатить его нужно не позднее 22 числа следующего месяца.

Второй вариант для торговцев — единый налог. В этом случае, как объяснили в МНС, до начала продаж нужно прийти в инспекцию и подать уведомление о том, что гражданин планирует торговать цветами.

В таком случае налоговики сразу предъявят к уплате фиксированную сумму, которую придется внести еще до того, как продавец разложит первый букет на прилавке. Но зато размер налога не будет зависеть от того, сколько цветов в итоге удастся реализовать.