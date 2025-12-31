МНС объявило о повышении налога на выигрыши белорусов в азартных играх
Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси предупредило, что законом №127-3 от 30 декабря об изменениях в налогах была повышена ставка подоходного налога на выигрыши белорусов в азартных играх.
Подоходный налог для азартных счастливчиков теперь составит 5% вместо 4%, как было раньше.
С началом нового, 2026 года, именно компании, устраивающие азартные игры и владеющие реальными и виртуальными игорными заведениями, обязаны будут выплачивать налог при выплате выигрышей в размере 5%.
Для этого в специализированной системе учёта СККС (система контроля контрольных знаков) МНС реализовала специальный функционал.