МНС Беларуси объявило о подорожании с ноября сигарет и появлении новой марки

Опубликовано: 27.10.2025 16:04 , Обновлено: 27.10.2025

С ноября в Беларуси изменятся цены на часть табачной продукции. Об этом сообщило Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь (МНС).

Подорожание ощутят потребители нескольких популярных марок. Так, пачка сигарет RIGINS ORIGINAL SPECIAL будет стоить 4.10 рубля вместо 4.00 рублей, а RB PERLIAMUTR Dark Blue — 4.20 рубля вместо 4.10 рублей.

Также повысились цены на сигареты линейки Dove. Например, Dove GOLD SUPERSLIMS и Dove PLATINUM SUPERSLIMS теперь будут стоить 3.90 рубля (ранее 3.85), а версии MEDIUM EDITION — 4.05 рубля (ранее 4.00).

Помимо этого, в ассортименте появится одна новая марка — RB PERLIAMUTR Rich Blue. Её розничная цена составит 4.25 рубля за пачку.

Изменения должны вступить в силу с ноября 2025 года.