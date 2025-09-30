МНС объяснило белорусам как платить налог с поступлений в иностранные банки

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Опубликовано: 30.09.2025 10:03 , Обновлено: 30.09.2025

В министерстве по налогам и сборам Беларуси (МНС) сообщили, что белорусы, плательщики налога на профдоход (НПД), обязаны платить налог с поступлений на счета в иностранных банках с даты зачисления денег там. Также в ведмостве назвали нюансы формирования чеков в приложении для НПД в таких случаях.

В МНС уточнили, что датой получения денег будет именно время их поступления на счёт в иностранных банках или на электронный кошелек.

Такой вопрос возник из-за того, что в налоговом кодексе Беларуси банком считаются только компании и организации, зарегистрированные в самой Беларуси. И некоторые плательщики спросили, что делать, если средства поступили в иностранном банке.

В министерстве напомнили, что при формировании чека в специализированном приложении для плательщиков налога на профдоход они обязаны указать именно дату поступления безналичных денежных средств на счет в иностранном банке.

Саму сумму необходимо указывать в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату зачисления.

“Согласно пункту 6 статьи 3811 НК профессиональный доход, полученный в иностранной валюте, пересчитывается в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату получения профессионального дохода”, - сообщили в МНС.

Причем сумма должна быть полной - которую перечислил заказчик. Нельзя отнимать от нее комиссионные вознаграждения банка и (или) иных удержаний, в том числе специализированных участников платежных систем.