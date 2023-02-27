Минздрав предложил китайским фармкомпаниям производить лекарства в Беларуси

Опубликовано: 27.02.2023 09:53 , Обновлено: 27.02.2023

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 27 февраля предложил китайским компаниям China Sinopharm International Corporation и China National Biotec Group Company Limited обсудить локализацию производственных мощностей в Беларуси.

Компании входят в состав корпорации «Синофарм».

«[Им] предложено обсудить проекты по локализации на территории Беларуси производства лекарственных препаратов из портфеля корпорации», — передает пресс-служба Минздрава.

По словам министра, лекарственные препараты «Синофарм» могли бы производиться на совместном предприятии.

Кроме того Пиневич отметил, что обсуждает закупку различного оборудования для учреждений здравоохранения и лабораторий.