Минздрав предложил китайским фармкомпаниям производить лекарства в Беларуси
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 27 февраля предложил китайским компаниям China Sinopharm International Corporation и China National Biotec Group Company Limited обсудить локализацию производственных мощностей в Беларуси.
Компании входят в состав корпорации «Синофарм».
«[Им] предложено обсудить проекты по локализации на территории Беларуси производства лекарственных препаратов из портфеля корпорации», — передает пресс-служба Минздрава.
По словам министра, лекарственные препараты «Синофарм» могли бы производиться на совместном предприятии.
Кроме того Пиневич отметил, что обсуждает закупку различного оборудования для учреждений здравоохранения и лабораторий.