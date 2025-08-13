Минус 50%. «Белавиа» дала два дня, чтобы купить билеты на зимние рейсы за полцены

Опубликовано: 13.08.2025 10:51 , Обновлено: 13.08.2025

Компания "Белавиа" дала своим клиентам два дня, чтобы купить за полцены билеты на прямые регулярные рейсы. Предложение подойдёт для тех, кто планирует свои поездки и путешествия сильно заранее - акционное предложение распространяется на рейсы с ноября 2025 по февраль 2026 года.

Акционные билеты по тарифу “Промо” со скидкой 50% (от минимальных тарифов) пассажиры смогут приобрести только в среду и четверг - 13 и 14 августа. В ней участвуют все прямые регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Бреста, Могилева и обратно.

[inf]В компании подчеркнули, что количество билетов, предлагаемых за полцены, ограничено, а само планируемое путешествие ограничено периодом с 1 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года (включительно). Максимальный срок пребывания в пункте назначения по маршруту туда-обратно – 1 месяц./inf]

Перевозчик также обратил внимание на важные ограничения льготного тарифа “Промо”. Как всегда, скидка по нему распространяется только на сам тариф, а таксы и сборы всё равно необходимо оплачивать в полном объёме. Получить по таким билетам дополнительную скидку для детей в возрасте от 2 до 12 лет нельзя.

А вот комбинировать тариф “Промо” с другими доступными брендами разрешается, но следует учитывать особые правила обмена и возврата таких билетов. Подробнее ознакомиться с ними можно по ссылке.

[inf]Пассажирам, желающим приобрести билеты по выгодной цене, также следует учесть, что в связи с ограниченным периодом действия акции и ограничение по количеству самих билетов, не исключён ажиотаж и наплыв посетителей на официальном сайте перевозчика. Во во время предыдущих подобных акций сайт авиакомпании зачастую работал нестабильно и с ошибками, поэтому при бронировании билетов пассажирам следует запастись терпением.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович спрогнозировал белорусам снижение цен на авиабилеты. По его мнению, к этому приведёт расширение воздушного флота национального перевозчика. В заявленных ранее планах “Белавия” - ежегодно пополнять свой парк двумя-тремя новыми самолётами.

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