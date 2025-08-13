Минус 50%. «Белавиа» дала два дня, чтобы купить билеты на зимние рейсы за полцены
Компания "Белавиа" дала своим клиентам два дня, чтобы купить за полцены билеты на прямые регулярные рейсы. Предложение подойдёт для тех, кто планирует свои поездки и путешествия сильно заранее - акционное предложение распространяется на рейсы с ноября 2025 по февраль 2026 года.
Акционные билеты по тарифу “Промо” со скидкой 50% (от минимальных тарифов) пассажиры смогут приобрести только в среду и четверг - 13 и 14 августа. В ней участвуют все прямые регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Бреста, Могилева и обратно.
[inf]В компании подчеркнули, что количество билетов, предлагаемых за полцены, ограничено, а само планируемое путешествие ограничено периодом с 1 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года (включительно). Максимальный срок пребывания в пункте назначения по маршруту туда-обратно – 1 месяц./inf]
Перевозчик также обратил внимание на важные ограничения льготного тарифа “Промо”. Как всегда, скидка по нему распространяется только на сам тариф, а таксы и сборы всё равно необходимо оплачивать в полном объёме. Получить по таким билетам дополнительную скидку для детей в возрасте от 2 до 12 лет нельзя.
А вот комбинировать тариф “Промо” с другими доступными брендами разрешается, но следует учитывать особые правила обмена и возврата таких билетов. Подробнее ознакомиться с ними можно по ссылке.
[inf]Пассажирам, желающим приобрести билеты по выгодной цене, также следует учесть, что в связи с ограниченным периодом действия акции и ограничение по количеству самих билетов, не исключён ажиотаж и наплыв посетителей на официальном сайте перевозчика. Во во время предыдущих подобных акций сайт авиакомпании зачастую работал нестабильно и с ошибками, поэтому при бронировании билетов пассажирам следует запастись терпением.[/inf]
Ранее Telegraf.news рассказал, что министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович спрогнозировал белорусам снижение цен на авиабилеты. По его мнению, к этому приведёт расширение воздушного флота национального перевозчика. В заявленных ранее планах “Белавия” - ежегодно пополнять свой парк двумя-тремя новыми самолётами.