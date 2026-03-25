Минтруда рассказало, кому из белорусов командировочные пересчитают почти "задним числом"

Опубликовано: 25.03.2026 16:22 , Обновлено: 25.03.2026

Как известно, с 4 апреля в силу вступит постановление Правительства от 19 марта 2026 года № 176, которое повышает суточные командировочные сразу на 1 рубль. Но в Минтруда уточнили, что перерасчёт командировочных будет проведен и для тех командировок, что начались до этой даты.

Фактически речь идёт о том, что новые правила расчета суммы командировочных должны применяться и к тем командировкам, которые начались до этой даты, но продолжаются после нее.

«Пример: работник в командировке с 1 по 7 апреля. С 4 апреля суточные и оплата жилья рассчитываются уже по-новому. Если он живет в другом населенном пункте (по приказу относительно места командирования), то за дни с 4 апреля оплатить жилье можно только при наличии подтверждающих документов», – уточнили в Минтруда.

Последнее уточнение касательно компенсации оплаты жилья основано на нововведениях, указанных в постановлении Совмина.

«Если нанимателем в приказе для командированного работника определено иное место проживания относительно населенного пункта, куда командирован работник, то возмещение расходов по найму жилого помещения производится только на основании подтверждающих документов», – пояснили в Минтруда.

Стоит помнить, что командировочные суточные в Беларуси, согласно закону, - это дополнительные денежные выплаты работнику при поездке по заданию нанимателя. Помимо их работодатель обязан возместить расходы на проезд, а также проживание. Естественно, сотрудники также получают положенную зарплату за время командировок.

Считается, что суточные деньги должны покрывать расходы на питание и бытовые нужды, вызванные поездкой

Кстати, наниматель также обязан выдать работнику аванс перед поездкой. А после возвращения сотрудник обязан предоставить авансовый отчет с документами, подтверждающими расходы (кроме суточных).