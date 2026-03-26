Минтруда предложила «срочную» работу тем, кто не попал на распределение. Но на 6 месяцев

Опубликовано: 26.03.2026 18:55 , Обновлено: 26.03.2026

В министерстве труда предложили помощь с устройством на работу выпускникам белорусских вузов и колледжей, которые не получили распределения и испытывают сложности с трудоустройством из-за отсутствия опыта.

В Минтруда заявили, что у них есть механизм помощи, причем кому-то даже может перепасть многотысячный рублевый бонус при трудоустройстве. Речь идет о срочных трудовых договорах сроком от двух до шести месяцев, за которые работодатель получит компенсацию от государства.

Кто может рассчитывать на поддержку

В Минтруда уточнили, что воспользоваться программой могут не только выпускники профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений, но и те, кто не работал больше года по причине ухода за ребенком до трех лет, воспитания ребенка-инвалида или прохождения срочной военной службы.

Работает помощь просто: служба занятости подбирает вакансию по специальности. Затем работодатель заключает с молодым специалистом срочный трудовой договор на срок от двух до шести месяцев. Государство берет на себя расходы по оплате труда такого сотрудника в размере минимальной заработной платы (сейчас это 858 рублей при условии отработки полного месяца) плюс страховые отчисления.

В качестве успешного примера в Минтруда рассказали о выпускнице колледжа Веронике Черник, которая в 2025 году получила диплом юриста. По утверждению министерства, девушка столкнулась с «типичной ситуацией»: в коммерческих структурах ей отказывали из-за отсутствия опыта. Вместо того чтобы продолжать самостоятельные поиски, она обратилась в управление по труду, занятости и соцзащите Воложинского райисполкома.

Специалисты оперативно нашли вакансию в филиале «Бобровичи» ПРУП «Минскоблгаз» — всего в пяти километрах от Воложина. Руководство хозяйства согласилось взять девушку без опыта. К тому же ей предложили комнату в общежитии и подъемные — чуть более 4 тысяч рублей.