Минтруда отменило бюджетникам одну профнадбавку. Но для них есть три прибыльных изменения
Министерство труда и социальной защиты скорректировало своё постановление о размерах стимулирующих и компенсирующей выплат для работников бюджетных организаций. Одну надбавку к зарплатам полностью убрали, но зато подняли размер трёх других надбавок.
Корректировки по профессиональным надбавкам на этот раз коснулись тех, кто работает в сфере социального обслуживания. Постановлением Минтруда №4 от 22 января, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, им отмели надбавки за специфику работы в организациях, подчиненных Минтруда. Раньше руководителям и специалистам подведомственных организаций доплачивали по 12% от оклада, а рядовым рабочим - по 8%. Теперь же такой привилегии у них не будет.
Но хорошие новости для соцработников всё же есть. Тем же постановлением ведомство с 1 января 2026 года подняло максимальные размеры трёх других надбавок в этой сфере:
- за сложность труда,
- за характер труда,
- за работу в сфере социального обслуживания.
Как отметил портал Myfin.by, руководителям, воспитателям, соцработникам, помощникам по уходу, няням и санитарам за работу в организациях в сфере социального обслуживания теперь могут доплачивать по 245% от базовой ставки, то есть эту надбавку подняли сразу на 50 процентных пунктов .
Повышение двух других надбавок варьируется от 8 до 50 процентных пункта, в зависимости от типа учреждения и непосредственно должности работника. При этом в постановлении чётко прописали, что для тех, кто уже работает в этой системе, надбавки обязаны разово повысить не менее чем на:
- 8% - для рабочих,
- 12% - для руководителей, специалистов и служащих.
Кроме того, Минтруда уравняло профнадбавки в учреждених, подчиненных Мингорисполкому и областным исполкомам.