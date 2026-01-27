Минтруда отменило бюджетникам одну профнадбавку. Но для них есть три прибыльных изменения

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Опубликовано: 27.01.2026 11:18 , Обновлено: 27.01.2026

Министерство труда и социальной защиты скорректировало своё постановление о размерах стимулирующих и компенсирующей выплат для работников бюджетных организаций. Одну надбавку к зарплатам полностью убрали, но зато подняли размер трёх других надбавок.

Корректировки по профессиональным надбавкам на этот раз коснулись тех, кто работает в сфере социального обслуживания. Постановлением Минтруда №4 от 22 января, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, им отмели надбавки за специфику работы в организациях, подчиненных Минтруда. Раньше руководителям и специалистам подведомственных организаций доплачивали по 12% от оклада, а рядовым рабочим - по 8%. Теперь же такой привилегии у них не будет.

Но хорошие новости для соцработников всё же есть. Тем же постановлением ведомство с 1 января 2026 года подняло максимальные размеры трёх других надбавок в этой сфере:

за сложность труда,

за характер труда,

за работу в сфере социального обслуживания.

Как отметил портал Myfin.by, руководителям, воспитателям, соцработникам, помощникам по уходу, няням и санитарам за работу в организациях в сфере социального обслуживания теперь могут доплачивать по 245% от базовой ставки, то есть эту надбавку подняли сразу на 50 процентных пунктов .

Повышение двух других надбавок варьируется от 8 до 50 процентных пункта, в зависимости от типа учреждения и непосредственно должности работника. При этом в постановлении чётко прописали, что для тех, кто уже работает в этой системе, надбавки обязаны разово повысить не менее чем на:

8% - для рабочих,

12% - для руководителей, специалистов и служащих.

Кроме того, Минтруда уравняло профнадбавки в учреждених, подчиненных Мингорисполкому и областным исполкомам.