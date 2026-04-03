Минтруда объявило конкурс для белорусских бизнес-мам. Какие призы?

Опубликовано: 03.04.2026 12:26 , Обновлено: 03.04.2026

Министерство труда и социальной защиты Беларуси объявило конкурс для "самых инициативных и творческих" бизнес-мам. Узнали критерии отбора участниц и какие призы пообещали победительницам.

Конкурс “БизнесМАМА” при поддержке Минтруда запустило Министерство экономики совместно с Белорусским союзом женщин и “Белинвестбанком”. В нём смогут принять участие женщины, воспитывающие детей до трех лет , причём абсолютно бесплатно.

Для участия конкурсанткам нужно до 1 июля 2026 года отправить заявку на электронную почту Минэкономики (sme@economy.gov.by), в которой кратко (уложиться придётся в 2000 слов) описать свой бизнес-проект или бизнес-идею, обосновать её актуальность и конкурентоспособность, а также ожидаемые результаты для конкретной целевой аудитории и составить конкурную презентацию в формате PowerPoint на белорусском или русском языке.

При этом в положениях особо отмечается, что презентация не должна “противоречить общепринятым культурным и эстетическим нормам, а также содержать запрещенную символику”. Тематика же бизнес-идей может быть любой: от инновационных стартапов до традиционных ремесел.

На первом этапе, который продлится до 3 августа 2026 год, организаторы отберут 10 конкурсных работ, которые допустят ко второму этапу - презентации работ. Его планируют провести в офлайн-формате в период с 4 августа по 1 октября. Подводить итоги планируют в промежутке со 2 по 14 октября 2026 года.

Победительниц - тех, чьи работы будут признаны самыми рентабельными и перспективными с экономической точки зрения - будет трое. Они получат от Минэкономики дипломы, а от партнеров конкурса - специальные подарки, правда, в положении о конкурсе характер подарков не раскрывается. При этом отмечается, что поощрительные подарки от организаторов и партнеров смогут получить и те конкурсные работы, которые не заняли первые три места, но “заслужили особое внимание” жюри.