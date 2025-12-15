Минтруда назвало процент, на который планирует повысить зарплаты бюджетников в 2026 году

Опубликовано: 15.12.2025 12:51 , Обновлено: 15.12.2025

В Министерстве труда заявили, что власти Беларуси планируют повысить зарплаты бюджетников в следующем году "более чем на 14%".

При этом рост цен на 2026 год в правительстве запланировали на уровне 7%.

В Минтруда также заверили, что с 1 января 2026 года размер минимальной зарплаты составит 858 рублей. По словам представительницы ведомства, в 2025 году реальная зарплата выросла на 11,4%.

Напомним, что правительство Беларуси приняло постановление, которое устанавливает размер базовой ставки для работников бюджетных организаций. Ее повысят на 8,8% с 1 января 2026 года. Таким образом, базовая ставка вырастет с 273 до 297 рублей (+24 рубля).

В 2020-х годах власти планировали, что базовая ставка будет приближена к величине бюджета прожиточного минимума. На конец 2025 года прожиточный минимум в среднем на душу населения в Беларуси составляет 491,09 рубля.