Минтруда назвало новую дату, до которой пенсионерам нужно открыть счёт в банке

Опубликовано: 11.06.2024 12:46 , Обновлено: 11.06.2024

В Министерстве труда и социальной защиты назвали новую дату, до которой белорусы должны успеть оформить базовый счёт в банке для получения пенсий, пособий и других соцвыплат. Напомним, с 1 июля получить деньги на почте некоторые жители Республики уже не смогут.

Прийти в банк и открыть базовый счёт теперь нужно до 21 июня, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Также в ведомстве попросили “не откладывать вопросы с выплатой пенсий на последний день”.

Открыть базовый счёт для получения пенсии нужно минчанам, жителям областных городов и райцентров. При этом нововведения не затронули получателей пенсий старше 70 лет, инвалидов I и II группы независимо от места проживания, а также проживающих в сельской местности. Они и дальше смогут получать пенсию на почте или в банке по выбору.

В Минтруда обратили внимание, что до 21 июня получателям соцвыплат нужно выбрать один из восьми банков, перечисленных ниже, взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и прийти в банк. Там необходимо обратиться к специалисту и сказать, что вам нужно открыть базовый счёт. Сделать это можно в отделениях:

«Беларусбанка»; «Приорбанка»; «Белагропромбанка»; «Сбербанка»; «Белгазпромбанка»; «Белинвестбанка»; «Белвнешэкономбанка»; «Банка Дабрабыт».

В Минтруда добавили, что после оформления заявления в любом из банков его автоматически передадут в органы социальной защиты. То есть идти самому туда не нужно, [link href=“https://www.belta.by/society/view/v-kakih-bankah-mozhno-otkryt-schet-dlja-poluchenija-sotsialnyh-vyplat-rasskazali-v-mintruda-637582-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] информагентство «БелТА». Кроме того, оформлять банковскую карту и учиться пользоваться банкоматам пенсионерам также необязательно. Другими словами, счёт для получения социальных выплат может быть открыт как с выпуском карточки, так и без неё.

Ранее Telegraf.news писал, что в редакцию одной из белорусских газет обратилась жительница Бреста, которую волновали нововведения в выплате пенсий и других социальных пособий. Женщина испугалась, что с 1 июля её деньги “сгорят”, поскольку оформить базовый счёт в банке “она уже не успевает”. В Министерстве труда и соцзащиты успокоили: пенсия никуда не денется, однако есть одно “но”.

Деньги «сгорят»? В Минтруда рассказали, что будет с пенсиями, если белорусы не откроют счёт в банке до 10 июня